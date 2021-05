Thyssenkrupp se vrátil k zisku a opět zlepšil výhled na celý rok

Německý ocelářský a strojírenský konglomerát zvýšil již podruhé za tři měsíce výhled hospodaření na letošní fiskální rok díky globálnímu ekonomickému oživení, které zvyšuje poptávku po oceli, automobilových součástkách a surovinách a materiálu. Hospodaření podpořila také restrukturalizace.

Současně firma v dnešním prohlášení oznámila, že její očištěný zisk před úroky a zdaněním ve druhém fiskálním čtvrtletí činil 220 milionů eur (5,6 miliardy Kč) ve srovnání se ztrátou 279 milionů eur ve stejném období loni. Ke zlepšení hospodaření přispěly téměř všechny segmenty.



Skupina nyní očekává, že očištěný zisk před úroky a zdaněním za rok do konce září se bude pohybovat kolem 500 milionů eur. Doposud předpovídala téměř vyrovnané hospodaření. Tržby mají růst o více než deset procent, původně čekala, že stoupnou nejvýše o devět procent. Kvůli vysokým nákladům na restrukturalizaci sice stále čeká čistou ztrátu, ta však bude mnohem nižší, než firma zatím čekala.



Výrobce řady produktů od ponorek po ložiska se dostává z krize trvající několik let, ve které přišel o dva generální ředitele, několikrát varoval před vývojem zisku a prodal soukromému investičnímu fondu svoji divizi výtahů. Tržby ve čtvrtletí vzrostly o čtyři procenta na 8,6 miliardy eur.



"Ale také víme, že nás ještě čeká spousta práce," řekla generální ředitelka Martina Merzová. "Reorganizace zůstává cestou mnoha malých kroků a my tyto kroky podnikáme," dodala.



Ocelářská divize, která je druhým největším producentem ocele v Evropě za ArcelorMittal, se ve čtvrtletí vrátila k zisku. Očištěný zisk před úroky a zdaněním činil 47 milionů eur ve srovnání se ztrátou 181 milionů eur ve stejném období loni. mimo jiné zvažuje oddělení a osamostatnění divize, když se jí několikrát nepodařilo divizi prodat nebo spojit s jinou firmou, napsaly agentury DPA a Reuters.