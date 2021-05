Polsko navýší kontrolu nad Orlenem, chce z něj udělat národního šampiona

Polská vláda plánuje zvýšit svůj podíl ve společnosti na 50% poté, co tato největší polská rafinérie dokončí fúzi se dvěma dalšími státními společnostmi. Chce tím vytvořit největší energetickou skupinu ve východní Evropě.

Orlen nabídne nové akcie v rámci swapu s majiteli jeho menších konkurentů - Grupa a plynárenské společnosti . Cílem je dokončit obě akvizice ještě letos, řekl dnes generální ředitel Daniel Obajtek. Nové firmě to uvolní hotovost na investice do čisté energie a diverzifikaci svých zdrojů příjmů a zároveň to umožní poskytnout stabilní dividendu, dodal.

Orlen hraje rozhodující roli v úsilí vládnoucí strany vytvořit takzvané národní šampiony v době, kdy zpřísňuje státní kontrolu nad ekonomikou. Rozšířená společnost, jejíž očekávané roční tržby vzrostou na 200 miliard zlotých, by mohla podpořit ekologický přechod Polska, které by mohlo mít potíže s dosažením cíle nulových emisí Evropské unie do roku 2050.

Nyní Polsko přímo drží 27% podíl v Orlenu, 72% podíl v a 53% podíl v Lotosu. Akcie společnosti Orlen vyrostly za letošek už o 26 %.

