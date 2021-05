Babiš je koncový příjemce výhod z Agrofertu, zapíše do databáze koncern

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude u Agrofertu a jeho dceřiných firem zapsaný jako koncový příjemce výhod. Dnes to ČTK sdělil mluvčí koncernu Karel Hanzelka. Od 1. června začíná platit zákon, podle kterého se musí do evidence zapsat skuteční majitelé firem, mezi které tak bude premiér u Agrofertu patřit.



Podle Hanzelky se fakticky nic nemění, Babiš koncern neřídí, neovládá a nemá na něj vliv. "K žádnému střetu zájmů nedochází. Údajný střet zájmů je jednoznačně vyloučen," uvedl.



V minulosti se podle něj firma netajila tím, že Babiš je beneficientem koncernu. V dubnu upozornila protikorupční organizace Transparency International (TI) na to, že německý registr skutečných vlastníků firem eviduje Babiše jako akcionáře a obmyšleného u společnosti SKW Stickstoffwerke Piesteritz, která je součástí koncernu Agrofert. Podobně evidovala Babiše jako osobu s rozhodujícím vlivem Británie. TI už dříve upozornila na to, že rovněž na Slovensku je Babiš stále veden jako konečný uživatel výhod plynoucích z Agrofertu.



"Skutečným majitelem se nově rozumí každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem," vysvětlil Hanzelka. U Agrofertu je nadále zapsaný jako osoba s koncovým vlivem správce svěřenských fondů Zbyněk Průša. U dceřiných a vnukovských společností koncernu pak budou jako osoby s rozhodujícím vlivem členové představenstva Agrofertu.



Firma uvedla, že zákon dříve nevyžadoval u Babiše zápis do evidence skutečných vlastníků. "Podle nové legislativy je důležité rozlišovat skutečnost, že Andrej Babiš sice má prospěch, ale Agrofert a jeho firmy neovládá a neřídí. Nyní začíná běžet šestiměsíční přechodné období pro provedení zápisu do evidence skutečných majitelů. Jsme v této záležitosti maximálně transparentní a kroky směřující k zápisu učiníme neprodleně po 1. červnu 2021," uzavřela společnost.



Evropská komise v dubnu zveřejnila výsledky auditu týkajícího se strukturálních fondů, podle něhož je Babiš ve střetu zájmů a firma Agrofert nemá nárok na žádné dotace od 9. února 2017, kdy začala platit novela českého zákona o střetu zájmů. EK proto nehodlá proplácet společnosti žádné kohezní dotace, dokud Babiš konfliktní situaci nevyřeší. Premiér, který vložil firmu do svěřenských fondů, závěry komise odmítá.



Audit komise se týká unijních dotací holdingu Agrofert, který Babiš vlastnil. V roce 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů vložil akcie svých firem do svěřenských fondů, nicméně unijní audit dospěl k závěru, že Babiš je ve střetu zájmů, neboť fondy ovládá, když jmenuje a odvolává jejich činitele.



Konsolidovaný zisk koncernu Agrofert předloni meziročně vzrostl na téměř trojnásobek, na 4,48 miliardy korun proti předloňským 1,67 miliardy Kč. Po poklesu o rok dříve se dostal na hodnoty roku 2017. Konsolidované tržby předloni rostly o 4,54 miliardy na 162 miliard korun, sdělil již dříve mluvčí. Hospodaření holdingu se zlepšilo díky segmentu chemie. Loňské výsledky zatím známé nejsou.