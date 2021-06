V USA se obchodovalo do strany, pouze AMC boří základy logického uvažování

Obchodování v USA dnes začalo cca 0,7% růstem, plusové hodnoty se ale po hodině podařilo smazat a následovalo obchodování v bočním trendu kolem včerejších zavíracích hodnot. Trhy tlačil vzhůru sektor energií (+3,9 %), naopak zaostávalo zdravotnictví (-1,6 %). Ze růstem energetických akcií můžeme bezesporu hledat ropu, která sice přidává „pouze“ 2,4 % (WTI), ale zároveň se obchoduje na nejvyšší úrovni od října 2018. Členové kartelu OPEC se sice dohodli od července zvýšit produkci o 450 000 barelů denně, očekáváný nárůst poptávky po této komoditě by měl toto zvýšení nabídky pohodlně pokrýt. Bankám zase pomohl zvýšený úrok pokladničních poukázek, který implikuje možné zvýšení čisté úrokové marže. Finanční instituce tak přidaly v průměru 0,7 %, ale velké banky posílily všechny o více než 1 %.Zpočátku obchodování se naopak příliš nedařilo technologickým titulům, což se v komentářích nejčastěji připisuje mantře o sektorové rotaci, to se ale alespoň pro dnešek nenaplnilo a akcionáři velkých technologických gigantů si tak připsali další zisky. Jak již bylo zmíněno, příliš se nedařilo farmaceutickému sektoru. Největší propad (-9,3 %) zde zaznamenala společnost Labs, které se prodlužuje testování jejich covidové vakcíny.Zcela proti všem zásadám logiky se opět chová Reddit. Zdejší masa se jala opět nakupovat akcie řetězce kinosálů AMC i přesto, že tomu se podařilo využít současnou (i pro management nesmyslnou) cenu, k upsání nových akcií v hodnotě 230,5 milionu USD . Vztaženo ke konci roku 2020 by taková suma tvořila polovinu tržní kapitalizace společnosti. Za proběhlý půlrok zavřená kina příliš nevydělala, přesto je jejich tržní kapitalizace rázem ne 470 milionů USD ale 16 miliard USD . To že firma prodává vlastní kapitál a ředí akcie zjevně nikomu nevadí a AMC dnes vesele přidalo dalších 22,1 %.