Photon Energy nabízí investorům zhruba pětinový podíl

Photon Energy N.V. dnes oznámila spuštění nabídky stávajících akcií, určených hlavně pro kvalifikované investory. V rámci transakce bude nabídnuto až 11 742 688 stávajících akcií, což představuje celkem 19,57 % základního kapitálu společnosti. Výtěžek chce použít na rozvoj a výstavbu nových projektů, uvedla dnes firma, která na začátku ledna vstoupila na hlavní trhy burz v Praze a Varšavě. Do té doby byla společnost obchodovaná na neregulovaných trzích obou burz - NewConnect ve Varšavě a Free Market v Praze. Akcie společnosti v Praze přidávají 0,64 % na 75,50 Kč za akcii.



Transakce zahrnuje až 7 000 000 stávajících vlastních akcií za účelem vyčlenění výnosů na provádění strategie rozvoje, dále až 1 142 688 stávajících vlastních akcií za účelem financování nákupu akcií od zaměstnanců a až 3 600 000 stávajících akcií je v držení dvou hlavních akcionářů společnosti, Solar Future Coöperatief U.A. a Solar Power to the People Coöperatief U.A.



„Pro zajištění požadovaného financování pro realizaci strategie rozvoje, má správní rada v úmyslu nabídnout až 7 milionů stávajících vlastních akcií. Výtěžek z prodeje stávajících vlastních akcií bude použit především na investice do rozvoje a výstavby nových projektů,” uvedl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy Group.

Podle mluvčího firmy Martina Kyslého se očekává, že nabídka bude uzavřená do konce příštího týdne.

Historická výkonnost akcií Photon Energy na pražské burze:





Photon Energy N.V. je nizozemská společnost s českými kořeny, která poskytuje integrovaná a inovativní řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Ve fiskálním roce 2024 správní rada společnosti očekává růst EBITDA o přibližně pětinásobek ve srovnání s údaji z roku 2020.



V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou přes 540 MW a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring fotovoltaických elektráren s kapacitou více než 300 MW.



Do roku 2024 má Photon Energy v úmyslu rozšířit vlastní portfolio fotovoltaických elektráren ze 74,7 MWp na celkový instalovaný výkon minimálně 600 MWp, uvedl v dnešním prohlášení mluvčí firmy Martin Kyslý. Bude také dohlížet na vývoj fotovoltaických projektů o výkonu 1,5 GWp a rozšiřovat vlastní portfolio provozu a údržby elektráren na 1,0 GWp.

