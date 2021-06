Britský fintech Wise chystá "přímý" vstup na burzu v Londýně

Britská finančně technologická společnost Wise, která se specializuje na elektronické převody peněz a která se dříve jmenovala TransferWise, chystá vstup na akciovou burzu v Londýně. Akcie ale nemá v úmyslu nabídnout veřejnosti, místo toho připravuje přímý vstup. V tomto ohledu se stane první významnou technologickou firmou, která si v Británii zvolí tento alternativní způsob umístění akcií na veřejný trh, uvedla dnes agentura Bloomberg.



Když chtějí firmy vstoupit na burzu, zpravidla připraví primární veřejnou nabídku (IPO), v jejímž rámci prodávají akcie, za které od investorů získají peníze na další rozvoj. Wise ale tvrdí, že peníze nepotřebuje, proto se místo IPO rozhodla pro přímý vstup. Tato možnost je u start-upů, tedy začínajících firem, v Británii v poslední době na vzestupu. Firmy totiž do procesu nemusejí zapojovat manažery emise, což většinou bývají velké investiční banky.



"Činíme kroky k tomu, abychom se stali veřejnou firmou způsobem, který je transparentní a spravedlivý," řekl dnes na tiskové konferenci šéf a spoluzakladatel společnosti Wise Kristo Kaarmann. "Zvolili jsme si přímý vstup, protože tak má každý stejnou příležitost vlastnit část našeho podniku - od velkých institucí až po naše zákazníky. Je to méně nákladné než IPO, což nám pomůže ušetřit náklady a nakonec to podpoří náš cíl udržet nižší ceny," cituje ho agentura Reuters.



Při soukromém financování měl podnik loni naposledy hodnotu kolem pěti miliard dolarů (téměř 107 miliard Kč). Televize Sky News s odkazem na informované zdroje uvedla, že firma bude vstupem na burzu usilovat o tržní hodnotu až devět miliard liber (více než 268 miliard Kč). Jiné zdroje považují za pravděpodobnější ocenění částku kolem pěti miliard GBP.



Firma byla založena v roce 2010 a uvádí, že má kolem deseti milionů zákazníků, kteří každý měsíc převádějí kolem pěti miliard liber (téměř 150 miliard Kč). Mezi hlavní konkurenty patří zavedené firmy jako Western Union a MoneyGram, stejně jako novější podniky Revolut a WorldRemit.



Zájem firmy Wise o vstup na londýnskou burzu je pro britskou metropoli velkou výhrou. Británie doufá, že přesvědčí i další velké technologické firmy, aby si pro zajištění kapitálu také zvolily Londýn, a ne New York, což je u finančních služeb hlavní konkurent Londýna. Vláda premiéra Borise Johnsona zvažuje návrhy, jak zmírnit požadavky na vstup na londýnskou burzu, a zejména jak zjednodušit takzvanou duální kotaci, kdy podniky vydávají dvě třídy akcií. To dává zakladatelům větší kontrolu nad firmou.



Společnost Wise je od roku 2017 zisková. Firma uvádí, že ve finančním roce 2021 vytvořila zisk 30,9 milionu liber při tržbách 421 milionů GBP. Zisk se více než zdvojnásobil z 15 milionů liber v předchozím roce, zatímco tržby se z předchozích 302,6 milionu GBP zvýšily o 39 procent.