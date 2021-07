Přecházíme do fáze expanze, je čas na rebalanci portfolia, říká expert HSBC. Diverzifikaci skrze dluh moc nehledejte

Připravte se na „misi ekonomika“ a na zásadní změnu na makroscéně, vzkázala britská Asset Management investorům ve svém pololetním výhledu. Podle toho, jak z něj cituje CNBC, by se investoři měli připravit na přechod z fáze zotavování do fáze expanze, což s sebou ponese období nižší návratnosti z investic a posun směrem k „aktivistické“ rozpočtové politice.

Hospodářská produktivita Spojených států, Číny a průmyslových asijských zemí se už vzpamatovala z propadu způsobeného Covidem a firemní zisky se zotavují po trajektorii ve tvaru písmene V. Vidět to je na odhadech zisků pro příští rok, kterou jsou nyní nad prognózami z doby před pandemií Covid-19.

Diskuse o monetární politice se tak ubírají směrem k načasování toho, jak postupně tlumit programy štědré měnové podpory a kvantitativních uvolňování. Podle to naznačuje, že vstupujeme do prostřední fáze obchodního cyklu, pro kterou je typická expanze.

„Po období, ve kterém narůstající optimismus investorů snižovalo vnímání rizika a přehodnocení rizikových tříd aktiv, jsou teď vyhlídky opačné,“ domnívá se Joseph Little, hlavní stratég v Asset Management. „Valuace se pro návratnost stávají stále větší brzdou, protože řada dobrých zpráv už byla v cenách zohledněna.“

Nadále smysl na pozadí útlumu dluhopisových výnosů podle něj dávají hodnotové akcie, tedy ty, které se obchodují relativně se slevou vůči své výkonnosti a finančnímu fundamentu. „Přednost dáváme cyklickým trhům, jako jsou Británie, Evropa a deep value rozvíjející se trhy, zatímco v alokacích ani nadále neotálíme,“ uvedl také expert , která vidí cyklické riziko pro některé svoje strategie v americkém dolaru.

Stará rizika nehradily nové výzvy

Kromě toho tu je větší míra „rozpočtového aktivismu“. O něm nyní podle HSBC vypovídá změna v politickém konsensu ve vyspělých ekonomikách. Charakteristické je pro ni podle experta obojí: cyklický příklon k automatickými stabilizátorům a programům na podporu pracovních míst, jako to bylo v době recese, i strukturálně vzato střednědobý růst se zelenou agendou a tematickou sociálního začleňování, který je nyní upřednostňován.

„Stará rizika první dekády tohoto století nahradily nové problémy: vyšší daně, inflace a odhodlanější pracovní trh,“ uvedl Little. „Nejfundamentálnější přehodnocení portfolií by se mělo zaměřit na roli, kterou v nich hrají státní dluhopisy. S tím, jak se proměňuje rovnováha ekonomických rizik, jsou dluhopisy odsouzeny k tomu přijít o svoji pověst levného zajištění.“

Investoři by se proto podle něj měli poohlédnout po nových nástrojích diverzifikace portfolia. Usilovat by přitom měli o to, přiblížit se „reálným cash flow, chráněným před inflací, co nejvíce to je možné“.

Silným kandidátem je podle něj infrastrukturní dluh, který se může pochlubit historicky solidní návratností a v současnosti nabízí vyšší spread než v případě globálního úvěru. Také měď, vzácné kovy a nerosty jako uran jsou podle atraktivní, stejně jako uhlíkové kompenzace (karbonové offsety), kterých se obvykle dosahuje prostřednictvím finanční podpory projektům, které snižují emise skleníkových plynů v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu.

„Konvenčnější alokací by bylo podívat se na asijské dluhopisy jako substituci za dluhopisy globální, nebo na asijské high-yield úvěry, které těží z větších spreadů a nižší míry defaultů,“ podotkl.

Zdroje: CNBC