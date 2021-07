Spotřebitelská nálada posílá US indexy směrem dolů

Akcie v zámoří během obchodní seance většinu dne klesaly. Opět se objevily obavy o udržitelnosti hospodářské konjkunktury, jak se zhoršuje spotřebitelská nálada ve Spojených státech, kterou měří index Michiganské univerzity . S&P táhly dolů hlavně akcie energetických a těžebních společností. Vymazaly tak původní zisky po slušných maloobchodních tržbách.



Zajímavá zpráva se objevila u společnosti Moderna. Ta posílila o více jak 7 % poté, co byla zařazena do indexu S&P . To samozřejmě na sebe váže úpravu portfolií řízených fondů. Pozitivní dopad této zprávy by tak mohl nějakou dobu vydržet.



Investoři budou vyhlížet hlavně další výsledky firem, které budou zvěřejňovány v následujících dnech a týdnech. Akciový trh podpořilo i ujištění šéfa fedu Jeroma Powella, že vyšší inflace nebude znamenat konec stimulačních opatření



Wall Street: Dow Jones -0,9 %; S&P -0,8 %; Nasdaq -0,8 %