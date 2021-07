Deutsche Bank má za sebou nejlepší kvartál od roku 2015

Čistý zisk činil ve druhém čtvrtletí 692 milionů eur (17,8 miliardy Kč), loni byla v tuto dobu ve ztrátě 77 milionů eur. Výsledek je lepší, než čekali analytici a zároveň je to nejlepší druhý kvartál od roku 2015, uvedla největší německá banka ve svém dnešním sdělení. Podařilo se jí ho dosáhnout navzdory poklesu příjmů z investičního bankovnictví a některým nečekaným nákladům. Akcie rostou ve Frankfurtu o 4,5 %.



Pro byl letošní druhý kvartál už čtvrtý ziskový po sobě. Je to její nejdelší ziskové období od roku 2012. Analytici odhadovali, že zisk za období od dubna do června bude činit 372 milionů eur.



Výsledek je dobrou zprávou pro generálního ředitele Christiana Sewinga, který ve firmě v roce 2019 zahájil zásadní restrukturalizaci. Aby se finanční dům vrátil do černých čísel, tak mimo jiné propouští 18.000 zaměstnanců.



Největší zisky má z investičního bankovnictví. To jí loni dopomohlo k mírnému zisku 113 milionů eur, prvnímu po pěti letech ztrát.



Ve druhém kvartálu se výnosy investičního oddělení snížily o 11 procent. Byl to největší pokles od restrukturalizace finančního domu před dvěma lety. Slabší výsledky v tomto odvětví ale zaznamenali ve druhém čtvrtletí i američtí konkurenti banky.



Tržby činily ve druhém čtvrtletí činily 6,2 miliardy eur. Byly mírně nižší než ve stejném období loni.