Indexy v USA na historických maximech

Americké akcie opět atakovaly historická maxima, když čísla z výkonu ekonomiky měřeného hrubým domácím produktem zvýšily nákupní apetit. Výsledky sice zaostaly za očekáváním, ale osobní spotřeba ve Spojených státech letěla nahoru. Se včerejším prohlášení šéfa Fedu Powela o tom, že trh práce má stále prostor ke zlepšení to byla pozitivní zpráva, která nalila optimismus do žil investorů.



Všechny hlavní indexy posilovaly. Motor Co. po perfektních výsledcích přidal přes tři procenta. Na druhé straně neměl svůj den neměl , který snížil výhled dalšího hospodaření a oslaboval během obchodní seance až o čtyři procenta. Po horších výsledcích klesal také PayPal.



Dnes byl také první den obchodování online obchodní platformy Robinhood Markets. Z pohledu IPO to nebyl úplně úspěšný start. Akcie společnosti klesly o -5 %.



Wall Street závěr: Dow Jones +0,4 %; S&P +0,4 % Nasdaq +0,1 %