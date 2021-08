Heineken zdvojnásobil provozní zisk, varuje ale před růstem nákladů

Nizozemský pivovar za šest měsíců letošního roku zvýšil provozní zisk bez mimořádných nákladů o 109 procent na 1,63 miliardy eur (41,6 miliardy Kč). Společnost ale v dnešním sdělení také varovala před slabším vývojem ve zbývající části roku. Zdůvodnila to růstem nákladů, které snižují ziskovou marži, a pokračující pandemií na důležitých trzích.



Analytici očekávali v průměru zisk 1,22 miliardy eur. Tržby se zvýšily o 7,3 procenta na 11,97 miliardy eur (305,1 miliardy Kč). Bez zahrnutí vlivu směnných kurzů a nových akvizic a prodejů stouply o 13,1 procenta.



Generální ředitel Dolf van den Brink uvedl, že společnost je s výsledky za první pololetí spokojena. Upozornil však, že musí postupovat opatrně a že výsledky za celý rok zřejmě ještě zůstanou pod úrovní před pandemií. Největší dopady na důležité trhy v Africe a v Asii bude mít pandemie nemoci covid-19. Výsledky ve druhé polovině roku také negativně ovlivní růst cen komodit.



Firma dříve očekávala, že podmínky na trhu by se ve druhé polovině letošního roku měly zlepšit, a to v závislosti na růstu počtu očkovaných, uvedla agentura Reuters.



Heineken je druhý největší pivovar na světě, vlastní více než 300 značek, mimo stejnojmenné také například Tiger a Sol. V České republice Heinekenu patří pivovary Starobrno, Královský pivovar Krušovice a Velké Březno. Skupina je dlouhodobě trojkou na českém trhu po Plzeňském Prazdroji a Pivovarech Staropramen.