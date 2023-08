Nizozemský pivovar Heineken se úplně stáhl z Ruska, byznys tam prodal za euro

Nizozemský pivovar už se kompletně stáhnul z Ruska. Své aktivity tam prodal symbolicky za jedno euro (přes 24 Kč) ruské firmě Arnest Group. to uvedl ve svém dnešním sdělení. Záměr opustit Rusko oznámil druhý největší výrobce piva na světě loni v březnu, krátce poté, co ruská vojska zahájila invazi na Ukrajinu. Proces ale trval déle, než se očekávalo.



"Poslední vývoj ukazuje, jak velkým problémům čelí velké výrobní společnosti při odchodu z Ruska," uvedl generální ředitel Dolf van den Brink.



Mnoho nadnárodních společností spěchalo s odchodem z Ruska, když Západ uvalil na Moskvu dosud nevídané sankce. Kreml se pomstil tím, že některá aktiva zabavil. Ruský prezident Vladimir Putin podepsal v červenci dekret o převzetí kontroly nad ruskou dceřinou společností francouzského výrobce jogurtů a nad podílem společnosti Carlsberg v místním pivovaru.



Heineken měl v Rusku sedm pivovarů a 1800 zaměstnanců, kteří dostanou záruku zaměstnání na další tři roky. Nizozemský pivovar loni stáhl z Ruska svou značku , výroba jeho piva Amstel má být ukončena do šesti měsíců.



Skupina Arnest vlastní velký podnik na plechovky. Je největším ruským výrobcem aerosolů, prodává také kosmetiku a domácí potřeby, uvedla agentura Reuters.



Dohoda Heinekenu s firmou Arnest neobsahuje možnost odkoupit podnik zpět. uvedl, že transakce bude mít zanedbatelný dopad na jeho celoroční výhled.



Konkurenční pivovar Anheuser-Busch InBev také sdělil, že plánuje opustit svůj společný podnik v Rusku. Vlastní jej spolu s tureckým výrobcem Efes.