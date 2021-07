ČEZ oznámil dokončení prodeje bulharských aktiv, arbitráž proti Bulharsku pokračuje

Skupina dnes oznámila, že došlo k vypořádání prodeje bulharských aktiv společnosti Eurohold. Ta za sedm bulharských společností zaplatila 335 milionů euro. Podpis kupní smlouvy proběhl v červnu 2019, prodej schvaloval bulharský antimonopolní úřad i bulharská komise pro regulaci energetiky. Mezinárodní investiční arbitráž nadále pokračuje.

Skupina se z bulharského trhu stahuje po 17 letech. Divestiční proces začal již v roce 2017 prodejem odstavené uhelné elektrárny Varna a nyní byl završen prodejem distribučních a prodejních společností v zemi. Celkový příjem Skupiny z prodejů bulharských aktiv překročil hodnotu 10 miliard korun. Celkově odchází z Bulharska s kladným peněžním saldem přesahujícím miliardu korun.

„Prodejní proces byl náročný, ale nakonec úspěšný. V porovnání s dřívějšími odchody ostatních zahraničních investorů z oblasti energetiky z Bulharska jsme divestici zvládli se ctí. Skupina odchází z Bulharska s celkově kladným peněžním saldem. Vypořádání prodeje navíc nemá žádný dopad na nezávisle běžící mezinárodní investiční arbitráž vůči Bulharskému státu. Pro společnost a její akcionáře tudíž představuje arbitrážní nárok dodatečný potenciální výnos,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize Nová energetika Tomáš Pleskač.

Mezinárodní investiční arbitráž, kterou společnost vede proti bulharskému státu od roku 2016, postoupila v březnu letošního roku do další fáze, když arbitrážní tribunál, který spor rozhoduje, potvrdil oprávněnost vedení mezinárodní arbitráže v rámci příslušné jurisdikce, tedy pravomoc se sporem zabývat, a vedení arbitráže se tímto krokem posunulo do věcné fáze. Arbitrážní nárok je postaven na nedodržování závazků Bulharského státu z privatizační smlouvy i z jejich závazků při vstupu do Evropské unie v roce 2007. Arbitrážní nárok pokrývá všechny oblasti působení Skupiny v Bulharsku, tedy výrobu, distribuci i prodej elektřiny.

xpanzi ČEZ na Balkán označil několikrát za nepovedenou premiér Andrej Babiš (ANO). Majoritním vlastníkem ČEZ je stát, který prostřednictvím ministerstva financí vlastní 70 procent akcií společnosti. Na konci letošního března dokončil ČEZ také prodej svých aktiv v Rumunsku. Cenu firmy neuvedly, analytici dříve odhadovali, že ČEZ za prodej získal 25 až 30 miliard korun. Prodeje jsou v souladu s novou strategií ČEZ, schválenou předloni. Počítá s postupným prodejem aktiv v Bulharsku, Rumunsku, Turecku a Polsku. Výjimku tvoří firmy zaměřené na moderní energetické služby (ESCO), které chce ČEZ rozvíjet doma i v zahraničí.

Společnost vstoupila na bulharský trh v roce 2004 koupí dvoutřetinového podílu ve třech distribučních společnostech. V roce 2007 došlo k oddělení distribuce od dodávky elektřiny a z původních tří distribučních společností vznikly dvě nové společnosti – CEZ Razpredelenie Bulgaria AD pro distribuci a CEZ Elektro Bulgaria AD pro dodávku koncovým zákazníkům. V obou společnostech vlastnila společnost 67% podíl, zbytek akcií, který je veřejně obchodován na sofijské burze, vlastní minoritní akcionáři. Postupně vznikly v Bulharsku i další společnosti.

Kupující společnost Eurohold Bulgaria AD je největší bulharskou veřejně obchodovanou společností a její akcie jsou obchodované na sofijské a varšavské burze. Dceřiné společnosti skupiny Eurohold působí v oblasti pojištění, leasingu, prodeje automobilů, správy aktiv a investičních služeb ve 12 evropských zemích. Skupina Eurohold vlastní pojišťovnu Euroins Insurance Group (EIG), která působí na evropských trzích a vlastní dceřiné společnosti v Bulharsku, Rumunsku, Severní Makedonii, Ukrajině, Gruzii, Bělorusku.