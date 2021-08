Rozbřesk: Cestovnímu ruchu chybí zahraniční turisté, koruna se veze na pozitivní vlně

Čísla z tuzemské ekonomiky za druhý kvartál sice ještě dobíhají, avšak celkový obrázek vývoje v tomto období už začíná nabývat stále jasnější podoby. Ponecháme-li stranou předběžný odhad HDP, který výrazně zaostal za trhem i za prognózou ČNB, jsou už k dispozici úplné odvětvové statistiky za červen. Minulý týden to byly solidní výsledky z maloobchodu, průmyslu a stavebnictví, včera se k nim přidala data za služby.

Ty si po rozvolnění nevedly vůbec zle, nicméně stále je na nich vidět, že mají ještě hodně daleko k předkovidovému „normálu“, ať už se díváme na čísla za celý druhý kvartál nebo jen na ta červnová. Ani téměř desetiprocentní růst tak nezacelil výpadek, který ve srovnání s červnem 2019 zůstává okolo osmi procent. Je to navíc agregace, která zakrývá rozdílnou situaci v jednotlivých typech služeb a už vůbec neposkytuje žádný pohled na vývoj v jednotlivých regionech.





Na jedné straně tak můžeme vidět expandující poštovní a kurýrní služby těžící z rozvoje internetových obchodů (+30 % ve srovnání s červnem 2019), na straně druhé obory v rámci cestovního ruchu, které měly za sebou teprve první měsíc po rozvolnění a jejich restart teprve začíná. HORECA, které se obecně věnuje v časech dovolených velká pozornost, byla v červnu se svými reálnými tržbami necelých 42 % pod předloňskou hodnotou. Ještě hůře na tom byly cestovní kanceláře a letecká doprava, jejichž tržby byly o 77 %, respektive 68 % níže.

Pozitivní zprávou však je, že se konečně obrátil trend postižených oborů a ty začínají z měsíce na měsíc růst. Návrat k dřívějšímu rozsahu poskytovaných služeb jim však vzhledem k situaci zejména v mezinárodním cestovním ruchu bude trvat zřejmě několik let. Letní sezóna situaci v tomto odvětví výrazně zlepší, jak už ukázala loňská zkušenost, avšak stále zde bude cítit nedostatek zejména zahraničních turistů, kterých v hotelech bylo v červnu ve srovnání s rokem 2019 jen 15 %. Jak úspěšná byla letošní letní sezóna z pohledu domácího cestovního ruchu se nicméně začneme dozvídat nejdříve až za měsíc. Do té doby budeme mít k dispozici jen mediální střípky či vlastní postřehy třeba o přeplněnosti Krkonoš nebo vylidněnosti centra Prahy.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna v průběhu včerejšího obchodování zamířila pod hranici 25,40 EUR/CZK podporovaná příznivým sentimentem na trzích i vyhlídkami na rychlejší rozšíření úrokového diferenciálu naznačeného novou prognózou ČNB. Tu přitom čeká první test v podobě červencové inflace, která by měla podle centrální banky vzrůst na tři procenta. Nebude to přitom do konce srpna jediná příležitost, kdy se ukáže, zda není centrální banka ve svém výhledu možná až příliš optimistická. Další na řadě budou výsledky HDP za druhý kvartál, které budou zveřejněny koncem měsíce.



Zahraniční forex



Na pozadí opatrně rostoucích amerických výnosů se dolaru podařilo rozšířit svoje zisky. Výnosy (a nepřímo dolar) mohly podpořit zprávy o pokroku jednání amerických politiků v otázce přípravy a schválení velkého infrastrukturního rozpočtového balíku.

Před středeční americkou inflací jsou dnes pořadu dne jen data druhé a třetí kategorie, a tak pokud trh neovlivní některý z centrálních bankéřů, tak se bude vyčkávat na zítřejší důležitá data.



Ropa a zlato



Zajímavý vývoj byl na komoditním trhu. Ropa včera odepsala přes 2 % a stejně tak se nedařilo ani zlatu, to propadlo o -1,9 %. Stříbro pak dokonce o -3,6 %.