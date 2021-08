Rozbřesk: Inflace a nedostatek lidí, ČNB má v ruce další argumenty pro růst sazeb

Tento týden jestřábům v ČNB přinesl další důležité podpůrné argumenty pro vyšší sazby - vysokou červencovou inflaci a silná čísla z trhu práce.



Inflace je zpátky nad tolerančním pásmem ČNB (3,4 %) a těžko nad ní mávnout rukou s tím, že se jedná pouze o dočasné faktory spojené s koncem pandemie. To možná platí částečně o zdražující dopravě nebo dovolených, ale zdražující nájemné (kvůli stavebním materiálům) nebo vyšší energie naopak ještě pod inflačním kotlem mohou teprve začít zatápět a táhnout inflaci ke konci roku ještě daleko výše.



Současně s tím z trhu práce přicházejí čísla ukazující na rostoucí nedostatek pracovníků. V červenci registrovaly úřady práce rekordní počet neobsazených pracovních míst - 358 tisíc. Zdá se, že po uvolnění proti-karanténních opatření chybí pracovníci napříč profesemi. Vládní stimulační balíky udržely nízkou nezaměstnanost během pandemie a firmy v řadě odvětví teď mají potíže se zrychlující domácí poptávkou.

Navíc se potýkají s nedostatkem zahraničních pracovníků. Nejvíce chybí pracovníci v gastronomii, dělníci, montérské pozice a pak samozřejmě pracovníci v IT. Kombinace vysoké inflace a nedostatku pracovníků doslova volá po tom, aby si zaměstnanci v některých profesích řekli o vyšší nárůst mezd. To vše v očích ČNB znamená riziko, že se inflace může zabydlet v Česku natrvalo. A je to důvod, proč jednat v souladu s prognózou a zvýšit sazby do konce roku na každém měnově-politickém zasedání na 1,5 %.



Poslední simulace ČNB ostatně jasně ukazují, že je výhodnější a levnější pro všechny zvyšovat nyní sazby rychleji a později zpomalit. Pokud by ČNB vyčkávala s dalšími kroky příliš dlouho a ztratila na trzích kredibilitu, musela by později sazby zvyšovat daleko agresivněji a rychleji (podle srpnové prognózy ne ke 2 % ale nad 3 %).





TRHY



CZK a dluhopisy

Další zisky amerického dolaru (před inflačními čísly) začaly korunu trochu brzdit v rozletu. Měnový pár se drží na dostřel od 25,40 EUR/CZK. Koruna již v posledních dnech nebyla schopná ocenit vyšší domácí inflaci ani další zisky akciových trhů. Současně na ní může trochu doléhat politická krize ze sousedního Polska. I když do konce roku počítáme s dalšími zisky české měny, v nejbližších dnech bude koruna pravděpodobně těžko hledat nové pozitivní impulsy.



Zahraniční forex



Trhem velmi vyhlížená americká inflace za červenec byla nepatrně nižší, než se očekávalo, a to konkrétně v případě jádrové složky, která jak rostla pomaleji díky mírně stagnujícím cenám ojetých automobilů. Negativní inflační překvapení postačilo k tomu, aby americké dolarové sazby poklesly a s nimi se posunul eurodolar mírně výše. Zde je však třeba říct, že úroveň americké inflace zůstává velmi vysoko (5,4 % meziročně) a tak by bylo s podivem, pokud by dolarové úrokové sazby setrvávaly stále na takto nízkých úrovních. Jakákoliv silnější konjukturální data (jako např. dnešní týdenní statistiky z amerického trhu práce) mohou růst úrokových sazeb v USA obnovit a dolaru tak opět začít pomáhat.



Ve střední Evropě začíná relativně ztrácet polský zlotý, na který doléhá nejen ultra holubičí politika NBP, ale navíc i domácí politika. V Polsku se totiž de facto rozpadla vládní koalice, když jedna z menších vládních stran opustila vládu v reakci na prosazování nového mediálního zákona, který má omezit vlastnictví zahraničních subjektů jen na ty původem z EU. V důsledku toho by americká mediální skupina Discovery musela odejít z místního populárního televizního kanálu TVN. Dodejme, že hlavní vládní straně Právo a Spravedlnost se včera v noci v dolní sněmovně parlamentu podařilo těsnou většinou kontroverzní zákon schválit.



Ropa a zlato



Ceny ropy Brent klesly pod 70 dolarů za barel po zprávě CNBC, že Bílý dům vyzval OPEC a jeho spojence ke zvýšení těžby ve snaze bojovat proti růstu cen benzínu. Zlato včera rostlo o 0,80 % na 1734,85 dolarů za unci.