Rozpočtový schodek USA stoupl v červenci na rekordních 302 miliardy USD

Rozpočet vlády Spojených států vykázal za červenec deficit 302 miliardy USD (6,5 bilionu Kč), což je rekordní údaj pro tento měsíc. Mohou za to pokračující vysoké výdaje na programy pomoci, kterými se vláda snaží řešit dopady hospodářské krize způsobené pandemií nemoci covid-19, a pokles příjmů kvůli loňskému přesunu splatnosti daní. Loni v červenci rozpočtový deficit činil 63 miliard USD. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo americké ministerstvo financí.



Rozpočtové příjmy se meziročně snížily o 54 procent na 262 miliardy USD. Vysoký pokles způsobila skutečnost, že loni byla splatnost daní kvůli koronaviru posunuta na polovinu července, což výrazně zvýšilo příjmy rozpočtu v tomto měsíci. Výdaje činily 564 miliard USD, meziročně ale klesly o deset procent.



Za deset měsíců fiskálního roku, tedy za říjen až červenec, deficit rozpočtu činil 2,54 bilionu USD. Snížil se tak o deset procent z loňského rekordu 2,807 bilionu USD.



Úředník ministerstva financí uvedl, že snížení rozpočtových výdajů a schodku od počátku fiskálního roku způsobil částečně pokles výdajů z programu na pomoc v nezaměstnanosti. V příjmech se naopak projevilo oživení americké ekonomiky a příjmy z daní se zvyšují, napsala agentura Reuters.



V loňském fiskálním roce, tedy za rok do konce září 2020, rozpočtový deficit činil rekordních 3,1 bilionu USD. V letošním roce Rozpočtový úřad Kongresu (CBO) očekává deficit tři biliony USD. Loňský i letošní obrovský deficit způsobují hlavně nebývalé výdaje vlády na boj s ekonomických poklesem způsobeným pandemií nemoci covid-19. Předchozí rekordní deficit činil 1,4 bilionu USD a byl z roku 2009, kdy se vláda snažila překonat prudký ekonomický pokles způsobený finanční krizí.