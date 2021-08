Zisk Foxconnu stoupl o 30 procent díky poptávce po elektronice

Tchajwanské společnosti Foxconn, která je největším smluvním výrobcem elektroniky na světě, stoupl ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 30 procent na 29,78 miliardy tchajwanských dolarů (23,2 miliardy Kč). Firma těžila z vysoké poptávky po technologických produktech, protože lidé kvůli pandemii nadále pracují z domova. Firma však současně v dnešním prohlášení varovala, že zhoršující se pandemie covidu-19 v Asii by mohla poškodit její dodavatelský řetězec.



Výsledky překonaly i odhady analytiků, kteří v anketě agentury Refinitiv čekali zisk 25,98 miliardy TWD. Výnosy stouply meziročně o pětinu na 1,35 bilionu TWD.



Finanční ředitel David Huang na tiskové konferenci uvedl, že čistý zisk a výnosy firmy za pololetí byly rekordní. Hlavním tahounem byla podle něj poptávka po chytrých telefonech. Ve třetím čtvrtletí firma očekává růst celkových výnosů o tři až 15 procent a v samotné divizi spotřební elektroniky o více než 15 procent. Výhled však vychází ze současného pandemického vývoje a pokud by se situace v Asii zhoršila, mohlo by to narušit dodávky komponent, napsala agentura Reuters.



Firma Foxconn je známá také jako Hon Hai Precision Industry a je hlavním dodavatelem americké společnosti . Od roku 2000 působí také v České republice, kde má základnu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Výrobní závody má v Pardubicích a v Kutné Hoře.