Polovina nově prodaných vozů budou už v roce 2030 elektromobily?

Americký prezident Joe Biden by byl rád, aby 40 – 50 % nově prodávaných vozů v roce 2030 představovaly elektromobily. Na Yahoo Finance rozebírali jeho prohlášení s tím, že nejde o požadavek, ale o cíl. V tuto chvíli to tedy není to samé, jako když prezident Obama v roce 2012 prosadil povinné emisní normy pro výrobce automobilů. Biden by navíc mohl být schopen podpořit svůj cíl vládními penězi.



Rick Newman hovořil na Yahoo Finance o tom, že současná americká vláda by mohla dotovat stavbu nabíjecích stanic, prezident také plánuje podporovat výrobu baterií, které se v elektromobilech používají. K tomu se může přidat například elektrifikace školních autobusů a celý program by podle Newmana pomohl vytvořit novou infrastrukturu a dodavatelské řetězce, které by automobilkám výrazně ulehčily dosažení zmíněného cíle týkajícího se 40 – 50% podílu elektromobilů na celkových prodejích aut. Jinak řečeno „vláda nabízí docela hodně a žádá automobilky, aby se přidaly.“



Newman míní, že současná situace je hodně rozdílná od let, kdy vládl Obama. byla tehdy firmou, která měla finanční potíže, dnes je z ní významná mezinárodní firma a k elektromobilitě se otáčí celá řada dalších automobilek. Navíc došlo k rozvoji v oblasti infrastruktury včetně sítě nabíjecích stanic. A v neposlední řadě chce současná americká vláda investovat i do přenosové a distribuční sítě a k tomu prosazuje posun směrem k obnovitelným zdrojům energie.



Expert pokračoval s tím, že na akciový trh vstoupila v poslední době řada firem, jejichž podnikání souvisí s elektromobily. Na trh se dostaly buď přímo přes IPO či přes takzvané SPAC a „řada z nich bude úspěšná, řada ne.“ V USA přitom podle Newmana zůstává rozvoj elektromobility daleko za Čínou a Evropou, což by se ale mohlo měnit s tím, že automobilky a vláda „začínají dosahovat shody na svých prioritách“.



