IEA: Poptávku po ropě negativně ovlivní koronavirová varianta delta

Růst poptávky po ropě se červenci prudce zastavil a do konce roku bude pomalejší, protože ho negativně ovlivní koronavirová varianta delta. Ta snižuje mobilitu a tedy spotřebu ropy. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA), která výrazně snížila výhled růstu poptávky na druhé pololetí.



"Růst ve druhé polovině roku 2021 se výrazněji sníží, protože nová omezení týkající se covidu-19 uvalená v několika velkých zemích spotřebovávajících ropu, zejména v Asii, vypadají, že sníží mobilitu a využívání ropy,“ uvedla IEA.



Podle agentury se poptávka minulý měsíc snížila o 120.000 barelů denně (bpd), přičemž podle webu statista se loni na světě denně spotřebovalo zhruba 88,5 milionu barelů. Předpokládá proto, že růst bude ve druhé polovině roku o půl milionu bpd nižší než její odhad z minulého měsíce.



Dohoda o těžbě, kterou minulý měsíc uzavřela Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci, tedy skupina OPEC+, by v blízké budoucnosti mohla obnovit tržní rovnováhu, dodala IEA.



OPEC+ se loni v dubnu dohodl na snížení těžby o rekordních 9,7 milionu barelů denně. Reagoval tak na prudký pokles cen ropy v důsledku pandemie nemoci covid-19. Ve druhé polovině loňského roku začala ale skupina redukci těžby postupně zmírňovat. Letos v červenci se dohodla, že od srpna do konce roku bude měsíčně zvyšovat denní produkci o 400.000 barelů ropy.



IEA ve zprávě zdůraznila, že v roce 2022 by mohl opět nastat přebytek ropy na trhu. Přišel by, pokud bude OPEC+ těžební škrty dál omezovat a pokud producenti, kteří se dohody neúčastní, těžbu díky vyšším cenám zvýší, napsala agentura.



K větší produkci ropy ve středu vyzval kartel OPEC a jeho spojence Bílý dům, kterému se nelíbí vyšší ceny benzínu ve Spojených státech. Současná úroveň těžby podle něj není dostatečná, což by mohlo ohrozit nynější zotavování světové ekonomiky.