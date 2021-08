Průmyslová výroba v EU i v eurozóně v červnu znovu klesla

Průmyslová výroba v Evropské unii i v zemích eurozóny se v červnu ve srovnání s předchozím měsícem snížila. Evropský statistický úřad Eurostat dnes uvedl, že v celé EU klesla o 0,2 procenta a v zemích platících eurem o 0,3 procenta. Meziročně se však zvýšila o zhruba desetinu.



Průmyslu se nedařilo v průmyslové velmoci Německu, která se potýkala s problémy v dodávkách. Nečekaný pokles německé výroby odhadovaný na asi procento ale částečně kompenzovaly Francie a Itálie, kde výroba přidala 0,4 a jedno procento.



Největší meziměsíční propad zaznamenala v EU produkce kapitálového zboží, jako jsou stroje, a to o 1,2 procenta. V samotné eurozóně se ho vyrobilo dokonce o 1,5 procenta méně. Zde si tento sektor vedl už druhý měsíc nejhůře, což může znamenat možnou nižší výrobu do budoucna, napsala agentura Reuters. Naopak se v EU i v eurozóně zvýšila výroba zboží krátkodobé spotřeby, jako je jídlo nebo oblečení.



V meziročním srovnání průmyslová výroba v EU stoupla o 10,5 procenta. V eurozóně se zvýšila o 9,7 procenta. V květnu, který byl loni zasažen pandemií ještě hůře, stoupla v obou regionech meziročně o celou pětinu.



Ekonomika Evropské unie se ve druhém čtvrtletí vrátila k růstu. Vymanila se tak z dvojité recese, kterou způsobila pandemie covidu-19. Hrubý domácí produkt (HDP) EU se proti předchozím třem měsícům zvýšil o 1,9 procenta. Hospodářské vyhlídky však podle analytiků zůstávají nejisté, protože v řadě zemí v posledních týdnech roste počet případů nákazy koronavirem, a to v důsledku nakažlivější mutace delta.