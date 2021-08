Do recese nesměřujeme a akcie nejsou v bublině, říká investor Leon Cooperman

Známý investor a miliardář Leon Cooperman hovořil na Bloomberg Markets o tom, co hýbe s trhy a jaký by mohl být další vývoj. Ohledně cyklických faktorů uvedl, že nevidí důvody pro pád ekonomiky do recese. Takový útlum podle něj přichází většinou kvůli jednomu z několika faktorů. Mezi ně řadí vysokou inflaci, která se dostala mimo kontrolu, v takové situaci se ale podle něj nenacházíme. Právě tak trhy nečelí „nepřátelskému Fedu“ a celkově ceny investičních aktiv nejsou v bublině, která by také mohla vyvolat problémy v ekonomice.



Cooperman míní, že akciový trh má slušnou schopnost korigovat různé excesy. Ukázalo se to v poslední době na tom, že oblasti trhu, kde šlo pozorovat velmi vysoké ceny a valuace, prošly poklesem. Celkově tak hodnotí investor cyklický vývoj pozitivně. Jak se dívá na dlouhodobý strukturální příběh americké ekonomiky? V této souvislosti uvedl, že si „půjčujeme z budoucna“. Rozvedl to s tím, že hodně ekonomů se shoduje na odhadu dlouhodobého růstu americké ekonomiky, který se pohybuje kolem 2 % v reálném vyjádření. Což je dáno růstem produktivity a práce. Současná politika Fedu je přitom velmi uvolněná i přesto, že ekonomika roste mnohem vyšším tempem.



Investor podle svých slov chápe, proč Fed postupuje tak, jak postupuje, ale podle jeho názoru jde v souvislosti s oním odhadem dlouhodobějšího potenciálního růstu o chybu. Podobné je to s mohutnou vládní stimulací. Cooperman ale dodal, že „nikdo neví, jak to skončí“ a již Sokrates, který byl ve své době „nejmoudřejším člověkem na světě“, tvrdil, že ví jen to, že neví nic. A „o pár tisíc let později řekl Warenn Buffett, že předpovědi budoucnosti říkají mnohem více o těch, kteří je tvoří, než o budoucnosti samotné.“



Cooperman každopádně míní, že nyní dochází k onomu „půjčování si z budoucnosti“, což se projevuje i tím, že ceny dluhopisů jsou podle jeho názoru úplně mimo. Soudí tak na základě toho, že historicky se výnosy obligací pohybovaly kolem nominálního tempa růstu celé ekonomiky, k čemuž nyní ani zdaleka nedochází. Akcie na rozdíl od dluhopisů ale „dávají smysl“.



Nadšený investor není ani z toho, že velká část mladých lidí v USA podle něj tíhne k socialismu, který považují za lepší systém než kapitalismus. Možná by tak podle něj pomohlo, kdyby navštívili Kubu. „Žádným hrdinou“ ale podle investora nebyl ani Donald Trump, protože jeho vláda vytvářela obrovské deficity v době, kdy americké hospodářství rychle rostlo a panovala plná zaměstnanost.



Na otázku, zda bude Wall Street čelit konkurenci nových odvětví a technologií a v budoucnu lákat nadané mladé lidi, investor odpověděl, že s mladými na univerzitách a školách hovoří často. A říká jim hlavně, aby „dělali to, co milují a milovali to, co dělají.“ On sám si podle svých slov například užíval práci v a „rád vydělává peníze, protože je pak také rád rozdává.“



Zdroj: Bloomberg Markets