O2 v prvním pololetí: mírný růst výnosů poznamenal stále slabý roaming

Tuzemský telekomunikační operátor O2 zvedl v první polovině roku 2021 meziročně výnosy o 3,9 % na 20,087 miliardy korun a čistý zisk o 11,5 % na 2,984 miliardy korun při růstu zisku na úrovni EBITDA o 7,9 % na 6,825 miliardy korun. Nižší zájem o cestování nadále negativně ovlivňuje příjmy z roamingu, k meziročnímu růstu konsolidovaných výnosů v prvním pololetí tak pomohly tradiční růstové oblasti, uvedla ve výsledkové zprávě firma. V samotném druhém čtvrtletí roku O2 dosáhla meziročního růstu výnosů o 2,7 % na 10,022 mld. Kč, EBITDA o 6,4 % na 3,436 mld. Kč a čistého zisku o 20,2 % na 1,691 mld. Kč. EBITDA marže vzrostla o 1,3 p. p. na 34,4 %.

„Zrychlování našeho fixního internetu, rozvoj 5G, rozšiřování nabídky O2TV, investice do nových IT technologií, digitalizace distribučních a obslužných kanálů – to vše se zasloužilo o stabilní výkon v prvním pololetí, které bylo jinak i nadále postiženo restrikcemi spojenými s pandemií a sníženou mobilitou v rámci ČR i mimo ni,“ shrnul pololetí Jindřich Fremuth, generální ředitel a předseda představenstva O2 Czech Republic. V průběhu prvního pololetí se i díky plošné práci z domova a distanční výuce zvedl datový provoz v síti O2 více než dvojnásobně, což ovšem nemělo negativní vliv na kvalitu poskytovaných služeb, uvádí firma v tiskové zprávě.

Finanční výsledky

Celkové konsolidované provozní výnosy O2 dosáhly v prvním pololetí 2021 úrovně 20,087 mld. Kč, meziročně o 3,9 % více. „Hlavními zdroji růstu byly výnosy z O 2 TV, mobilních dat, ICT a růst výnosů na Slovensku,“ uvedla ve zprávě k výsledkům O2.

V České republice se provozní výnosy v prvních šesti měsících roku 2021 zvýšily o 3,1 % na 16,278 mld. Kč. „Výnosy v mobilním segmentu byly meziročně vyšší o 2,2 % a dosáhly 10,031 mld. Kč. Ve fixním segmentu vzrostly výnosy o 4,8 % na 6,248 mld. Kč,“ uvádí O2.

„Růst našich výnosů v České republice zpomalil ve druhém čtvrtletí na 2,1 % a růst nákladů se nám podařilo udržet na 1,7 %,“ komentuje výsledky společnosti Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel O2 Czech Republic. „V červenci jsme zahájili výplatu dividendy za rok 2020 a části emisního ážia v celkové výši 21 korun na akcii,“ připomněl.

Na Slovensku se celkové provozní výnosy v prvním pololetí 2021 podle firmy pak zvýšily meziročně o 6,9 % na 3,867 mld. Kč (+8,9 % na 149,6 mil. EUR). „Z toho mobilní výnosy vzrostly o 5,6 % na 3,653 mld. Kč, respektive o 7,6 % na 141,3 mil. EUR (po poklesu o 5,3 % v roce 2020 tak dochází k postupné stabilizaci), zejména díky nárůstu výnosů z prodeje zařízení,“ uvádí podrobněji O2.

Konsolidovaný provozní zisk EBITDA dosáhl v prvním pololetí 2021 výše 6,825 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk dosáhl 2,984 mld. Kč.

TABULKA: Výsledky O2 v první polovině roku 2021 a srovnání

Zdroj: Zpráva k výsledkům O2, 13. 8. 2021

Provozní výsledky

Celkový počet registrovaných mobilních SIM karet O2 v České republice dosáhl na konci června 2021 celkem 5 987 tisíc. Báze mobilních smluvních služeb byla na úrovni 3 343 tisíc, počet SIM karet mobilních předplacených služeb byl 1 871 tisíc, zatímco počet M2M SIM karet dosáhl 773 tisíc.

Počet služeb některého z tarifů O 2 TV (IPTV a OTT verze), která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k 30. červnu 2021 celkem 572 tisíc včetně zákazníků, kteří využívají měsíční balíčky O 2 TV Sport Pack a O 2 TV HBO a Sport Pack.

Počet služeb fixního vysokorychlostního internetu přes kabel i prostřednictvím bezdrátové technologie dosáhl ke konci června 2021 celkem 869 tisíc.

K 30. červnu 2021 dosáhl počet aktivních SIM karet na Slovensku dohromady 2 236 tisíc. Mobilních smluvních služeb bylo 1 068 tisíc, předplacených služeb 700 tisíc a počet M2M SIM karet dosáhl 468 tisíc.