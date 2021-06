Podíl PPF v O2 přesáhl 90 %, dalším krokem je vytěsnění menšinových akcionářů

Společnost PPF Telco dnes před otevřením hlavního trhu oznámila, že odkoupila celkem 19 353 910 kusů akcií firmy O2 Czech Republic, a to za cenu 264 korun za jednu akcii, což odpovídá celkové částce 5,1 miliardy korun. PPF tak bude po vypořádání transakce vlastnit celkem 90,01% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech O2. Dalším krokem bude jednání valné hromady o spuštění vytěsnění menšinových akcionářů. Akcie O2 na pražské burze reagují poklesem o více jak 3 % na hladinu 260 korun za akcii.

Interaktivní graf O2 (Kč/akcie):





Odkoupení akcií proběhlo metodou tzv. zrychleného odkupu akcií (reverse accelerated bookbuilding) od příslušných investorů, v návaznosti na dříve zveřejněné oznámení společnosti PPF Telco o zahájení zrychleného odkupu.





Po vypořádání transakce bude společnost PPF Telco vlastnit 90,01% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech O2 a PPF Telco a osoby jednající s ní ve shodě ze skupiny PPF budou vlastnit celkem 90,01% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti. Společnost PPF banka a.s. jednala jako jediný správce knih (sole bookrunner) v souvislosti se zrychleným odkupem.



PPF Telco zahájila zrychlený odkup podle svých slov za účelem nabytí většího než 90% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti O2, aby mohli využít svého práva požádat, aby valná hromada společnosti rozhodla o nuceném přechodu všech akcií O2 ostatních akcionářů na PPF Telco nebo jinou osobu ze skupiny PPF.

PPF se několik let věnuje rozvoji svých telekomunikačních aktivit na trzích střední a jihovýchodní Evropy prostřednictvím provozovatelů infrastruktury a operátorů. S tím souvisí průběžné vyhodnocení optimální formy vlastnictví a financování jednotlivých aktiv. Rozhodnutí PPF nabídnout zrychlený odkup akcií O2 CR reflektuje podle mluvčího Leoše Rouska fakt, že objem obchodů, se kterými se tyto cenné papíry na pražské burze obchodují, již delší dobu strmě klesá. V tomto roce dosahuje průměrný denní objem obchodů s akciemi O2 CR 9,3 milionu korun, což odpovídá tržní likviditě velmi malého akciového titulu, nikoli společnosti kotované na hlavním trhu pražské burzy.



Transakce s akciemi O2 CR v objemech na úrovni alespoň desítek milionů korun, což by odpovídalo významu této společnosti, jsou tak nyní v běžném obchodním režimu neuskutečnitelné, uvedla skupina. Pro srovnání v roce 2011 dosahoval průměrný denní objem obchodů s akciemi O2 CR 134 milionů korun. O pět let později klesl na 33 milionů korun.



PPF tak prostřednictvím zrychleného odkupu umožnila kvalifikovaným investorům, aby své akcie v O2 CR mohli odprodat najednou. Současně si prodávající zachovají svůj nárok na výplatu dividendy O2 CR ze zisku za rok 2020 a částky odpovídající snížení emisního ážia. Nárok na výplatu tohoto podílu na zisku bude zachován také pro drobné akcionáře v rámci následného povinného odkupu.



Do PPF Telco již patří 100 procent největšího majitele telekomunikační infrastruktury CETIN. O2 nabízí telekomunikační a internetové služby v pevné a mobilních sítích 5,97 milionu mobilních klientů a 855.000 uživatelů internetu. Operátor loni zvýšil konsolidovaný čistý zisk o 7,1 procenta na 5,85 miliardy korun. Výnosy stouply o 2,6 procenta na 39,77 miliardy korun.



Skupina PPF je aktivní v 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Skupina vlastní aktiva ve výši 39,7 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 94.000 lidí.

Zdroj: PPF, čtk