SAB Finance v pololetí zvýšila hrubý zisk o 18 procent

Společnost SAB Finance, která je jedním z největších zprostředkovatelů devizových obchodů v ČR, v pololetí zvýšila zisk před zdaněním meziročně o 18 procent na 85 milionů korun. Firma o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Společnost zároveň uvedla, že o pololetní výplatě dividendy akcionářům rozhodne valná hromada firmy 3. září a výplata se uskuteční ještě v září.



"Jsme teď o hodně blíž klientům, můžeme eliminovat poplatky a ještě více zrychlit platební styk. Naší prioritou je podpora a pomoc klientům při jejich podnikání a těší mě, že každý den se našim obchodníkům daří získávat nové věrné klienty," uvedl zakladatel SAB Finance Radomír Lapčík. Podle něj firma plánuje za celý letošní rok hrubý zisk 168 milionů korun.



SAB Finance působí na trhu více než 15 let a poskytuje své služby zhruba 18.000 firemních klientů. Devizovou licenci od České národní banky získala SAB Finance v roce 2004. Firma působí i v Londýně a v New Yorku na Wall Street. Loni společnost vytvořila čistý zisk 116 milionů korun. To byl meziroční nárůst o zhruba 58 procent. Akcie firmy se od 28. ledna obchodují na pražské burze. Investorům nabízí akcie s až dvakrát ročně vyplácenou dividendou.