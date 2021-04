SAB Finance vyplatí na dividendách za loňský rok 100 milionů korun

Valná hromada společnosti SAB Finance, která je jedním z největších zprostředkovatelů devizových obchodů v ČR, schválila výplatu dividendy za loňský rok ve výši 100 milionů korun. Firmě loni stoupl čistý zisk o 58 procent na 116 milionů korun. Zbývající část zisku firma nechá na účtu nerozděleného zisku minulých let. Pro vyplacení dividendy 100 milionů korun hlasovalo 94,9 procenta akcionářů, informovala dnes firma v tiskové zprávě.



"SAB Finance dosáhla za rok 2020 skvělých hospodářských výsledků a výborných výsledků bylo dosaženo i za první čtvrtletí letošního roku. Investoři se na tomto úspěchu budou podílet už letos, jelikož dividendu za první pololetí plánujeme vyplatit v letních měsících tohoto roku," uvedl dnes zakladatel SAB Finance Radomír Lapčík.



Akcie firmy se od 28. ledna obchodují na pražské burze. Investorům nabízí akcie s až dvakrát ročně vyplácenou dividendou v plánované výši pět procent ročně z tržní ceny akcie při přijetí k obchodování.



SAB Finance působí na trhu více než 15 let a poskytuje své služby zhruba 18.000 firemních klientů. Devizovou licenci od České národní banky získala SAB Finance v roce 2004. Firma působí i v Londýně a v New Yorku.