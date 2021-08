US Indexy poblíž rekordů, investoři čekají na úterní zasedání FEDu

Akciový trh se ve Spojených státech držel poblíž svých maxim a to hlavně díky podpoře defensivních společností ze sektoru zdravotní péče a utilit. , jak se blíží představení nového telefonu iPhone 13, také dosáhl svých maxim (+150USD). Obchodní seance se však od začátku nevyvíjela úplně dobře. Horší ekonomická data a hlavně čím dál rychleji šířící se varianta viru delta tlačila indexy v prvních hodinách spíše níže.



Akcie Tesly klesaly o více jak čtyři procenta poté, co americké úřady začaly vyšetřování okolo auto-pilotního systému automobilky. Ten má totiž na svědomí několik vážných nehod s vozidly první pomoci. Nehody, které si vyžádaly celkem asi 17 zraněných a jednu oběť, se odehrály převážně v noci při výstražném osvětlení.



Trh teď bude spíše svoji pozornost směřovat k důležitému úternímu zasedání Fedu a prohlášení Jeroma Powella, které by mohlo být předzvěstí symposia v Jackson Hole. Trh si totiž myslí, že by zde mohlo dojít ke zúžení programu nákupu dluhopisů. Čeká nás pravděpodobně v následujících týdnech „bumpy road“ a růst volatility.



Wall Street závěr: Dow Jones +0,3 %; S&P +0,3 %; Nasdaq -0,2 %