Ceny elektřiny zřejmě už dosáhly svého maxima, čínský regulátor dále reguluje internetový sektor a futures klesají

Podle místopředsedy představenstva Pavla Cyraniho ceny elektřiny zřejmě už dosáhly svého maxima. Americký prezident Joe Biden včera hájil odchod amerických vojsk z Afghánistánu tím, že Američané by neměli bojovat a umírat ve válce, ve které ani samy afghánské síly nechtějí bojovat a čínský regulátor zveřejnil rozsáhlý soubor návrhu předpisů pro internetový sektor. Futures na evropské akcie klesají do záporných hodnot.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,5 % a DAX -0,2 %.

Místopředseda představenstva Pavel Cyrani v pořadu Rozstřel deníku iDNES.cz uvedl, že ceny elektřiny zřejmě už dosáhly svého maxima. „Nad rámec těch cen, které vidíme dnes, už moc velký důvod pro další růst není.“

Po několika dnech chaosu v Afghánistánu a zprávě, že Talibán již omezuje práva žen, bránil americký prezident Joe Biden stažení Ameriky z této země s tím, že i další rok těžkého nasazení by situaci nezměnilo. Američané by neměli bojovat a umírat ve válce, ve které ani samy afghánské síly nechtějí bojovat, uvedl americký prezident Joe Biden. Spojené státy utratily za válku v Afghánistánu přes bilion dolarů, daly tamním vládním jednotkám všechny prostředky, aby mohly vyhrát boj o svou budoucnost. "Jediné, co jsme jim dát nemohli, je vůle bojovat," uvedl šéf Bílého domu. Nové geopolitické napětí v pondělí zatlačilo evropské akcie dolů spolu s obavami o globální růst.

Čínský regulátor zveřejnil rozsáhlý soubor návrhu předpisů pro internetový sektor, který zakazuje nepoctivou konkurenci a omezuje používání uživatelských dat. Návrh je nejnovějším krokem čínské vlády v zásahu proti mocným technologickým společnostem v zemi, píše agentura Reuters.

Investoři, kteří drží akcie Deliveroo od březnového vstupu na burzu, jsou opět v kladných číslech. Tato akcie se v pondělí zotavila ze 40% propadu. Po jednom z nejhorších londýnských debutů za poslední dobu tuto skupinu podpořilo příznivé rozhodnutí soudu v otázce zaměstnanosti a investice svého konkurenta Delivery Hero.

Ropa se po třídenním propadu taženém obavami z delta varianty stabilizovala. West Texas Intermediate se obchoduje poblíž 67 dolarů a Brent poblíž 69 dolarů.