Zvyšování těžby ropy není podle OPEC+ potřeba urychlit

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci se domnívají, že není zapotřebí urychlit zvyšování těžby ropy, na kterém se dohodli minulý měsíc. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. K rychlejšími zvyšování produkce ropy minulý týden vyzvaly Spojené státy, podle kterých by růst cen pohonných hmot mohl mít negativní dopad na světovou ekonomiku.



Skupina OPEC+, která zahrnuje OPEC a jeho spojence v čele s Ruskem, se loni v dubnu dohodla na snížení těžby o rekordních 9,7 milionu barelů denně, což odpovídalo zhruba deseti procentům globální produkce suroviny. Reagovala tak na prudký pokles cen ropy v důsledku pandemie nemoci covid-19.



Ve druhé polovině loňského roku začala skupina OPEC+ redukci těžby postupně zmírňovat a v současnosti snížení těžby činí 5,8 milionu barelů denně. Letos v červenci se skupina dohodla, že od srpna bude každý měsíc zvyšovat denní produkci o 400.000 barelů. Jeden ze zdrojů z OPEC+ agentuře Reuters sdělil, že nepovažuje za potřebné, aby se těžba zvyšovala výrazněji, než bylo dohodnuto.



Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena minulý týden v rámci boje proti stoupajícím cenám benzinu vyzvala OPEC+ k výraznějšímu zvyšování těžby. Současná úroveň produkce podle Bílého domu není dostatečná, což by mohlo ohrozit nynější zotavování světové ekonomiky.



"Vyšší ceny benzinu, pokud zůstanou nekontrolované, mohou ohrozit pokračující globální oživování," uvedl minulý týden Bidenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan. "OPEC+ musí pro podporu oživování (světové ekonomiky) udělat víc," dodal.