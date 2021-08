Čína zveřejnila návrhy zakazující nekalou konkurenci v internetovém sektoru

Čínský regulátor zveřejnil rozsáhlý soubor návrhu předpisů pro internetový sektor, který zakazuje nepoctivou konkurenci a omezuje používání uživatelských dat. Návrh je nejnovějším krokem čínské vlády v zásahu proti mocným technologickým společnostem v zemi, píše agentura Reuters.



Čína upevňuje svůj vliv na internetové platformy s odkazem na riziko zneužívání tržní síly k potlačování konkurence, zneužívání informací o spotřebitelích a porušování práv spotřebitelů. V posledních měsících udělila vysoké pokuty některým společnostem, jako internetovému obchodu Alibaba Group a sociální síti Tencent Holdings.



Internetoví operátoři nesmí provádět nebo napomáhat nekalé soutěži na internetu, narušovat konkurenci na trhu a ovlivňovat spravedlivé transakce na trhu, uvedl státní úřad pro regulaci trhu SAMR v návrhu zveřejněném na jeho internetových stránkách. Regulátor upřesnil, že internetové firmy by neměly používat data nebo algoritmy k získávání informací o provozu nebo k ovlivňování rozhodnutí uživatelů. Nesmějí také používat technické prostředky k nezákonnému získávání nebo využívání dat jiných operátorů. Firmám bude také zakázáno vymýšlet nebo šířit zavádějící informace poškozující pověst konkurentů a budou muset zastavit marketingové praktiky jako falešné recenze a kupony, nebo tzv. červené obálky používané k nalákání pozitivního hodnocení.



Návrh pravidel také uvažuje o zákazu praktiky často používané elektronickými obchodníky, která brání prodejcům, aby své zboží nabízeli i na konkurenčních platformách.



K pravidlům se nyní může až do 15. září vyjádřit veřejnost. Akcie internetových společností obchodovaných na burze v Hongkongu v reakci na oznámení klesly.



SAMR již uvalil různá omezení a tresty pro technologické giganty s cílem omezit jejich monopolní chování. V dubnu, po měsících vyšetřování, dostala firma Alibaba rekordní pokutu 2,5 miliardy USD za nekalou hospodářskou soutěž. V červenci nařídil regulátor firmě Tencent ukončit exkluzivní licence u některých skladeb nabízených její streamovací službou a také zablokoval fúzi mezi dvěma společnostmi nabízejícími streamovaní her.