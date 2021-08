Rozbřesk: Ceny ve pracovatelském průmyslu nejvyšší za téměř 22 let a výrobní inflace stále na vzestupu

Nějak mi to nejde dohromady. Čínské omezování toku zboží, rekordní objemy spotřebitelských úvěrů v USA, nedostatek kontejnerů. To někdo někde schovává prázdné kontejnery? Co si Američané kupují za rekordní objemy spotřebitelských úvěrů, když chybí nabídka? A to ještě dostávají dávky a podpory na covid jako nikde ve světě. To ti Američané nebudou moc chytří, když se rekordně zadlužují v situaci, kdy není co koupit.

Americká ekonomika je postavená na službách. Třeba si berou spotřebitelské úvěry na plastické operace nebo studium čaker. Nebo třeba proto, že úvěry se měří v penězích ne v počtu televizí, které hodně zdražily. Jinak samozřejmě nedostatek kontejnerů jde dohromady s cíleným čínským omezením toku zboží celkem dobře, dokonce skvěle. ..

Pod cíleným omezením toku zboží si lze představit ledacos. Třeba kodex zakazující dětskou práci nebo uplatnění dph na zásilky do 22 eur. Nebo embargo na zboží z ujgurské bavlny, kolektory od ujgurské ruky atd. Cílené omezení toku zboží z Číny začalo před několika lety, inciátorem byla politika, motivátorem politická výhrůžka či dotace, globálním spouštěčem v masové míře covid. Zboží aby se z Číny vyexpedovalo, musí nejprve někdo mimo Čínu objednat. Donedávna v Číně objednával celý svět, teď se to pomalu mění. Západní svět je přesvědčený, že je dostatečně bohatý na to, aby absorboval probíhající skokové zvýšení cenové hladiny. Než aby hrozila cenová stagnace, to raději 5% inflaci. Mudr.c Lenovo a spol.

Tuhle jsem se hrabal v papírech Lenovo. Nezdá se, že by byl nějaký problém. Nový 4K monitor také dorazil normálně. Nike jsou z Indonésie. Atd. Prostě je zasekaná přeprava a některé zboží je až na konci sáhodlouhého seznamu pro přepravu. Nějakej papundekl pro Ikeu? Má to velký objem. Na konec seznamu. Kontejner skákajících a prdících plastových Babišů? Na konec seznamu. Ocel? Na konec seznamu nebo roztáhnout šrajtofli. Plus ta přeprava funguje tak trochu jako MHD. Když už pluje do EU, tak musí vzít něco zpět. Nikdo se nebude frcat s prázdnou lodí do Číny zdarma. Je to dost komplexní záležitost. Ten, který tančí s papoušky Re: Lenovo a spol.

Takže jestli mám na něco usuzovat, tak to bude to, že si má západ zvyknout na to, že levné zboží z Asie prostě buď nebude a nebo bude rázně dražší. A víte co? Já to různým těm obchodníkům s cetkami asi i přeji. Protože ta euroamerická civilizace už je z toho nemocná a zaplevelená. Sbohem deb..í koloběžky! Ten, který tančí s papoušky Sbohem, přes palubu a šáteček

Sbohem levná čínská dětská kola. Sbohem koloběžky. Sbohem čínské ledničky. Sbohem čínský nábytku. Sbohem čínské jedovaté hračky. Sbohem... Kdo jde se mnou založit fabriku na dětská kola? Nevíte někdo, jak se jmenuje ten maník, co vyrábí ta dětská kola? Že by to možná chtělo ho dotáhnout do START trhu. Ten, který tančí s papoušky Re: Sbohem, přes palubu a šáteček

Vyrobit kolo je úplně jednoduché, to zvládneš i v garáži., Když máš komponenty. A u nás se vyrábí pokud vím tak maximálně pláště a duše. No a když už ty komponenty vezeš z té Asie, tak už můžou být tak nějak smontované. .. Dětská kola

No hlavně jsou potřeba rámy. Ty tady nikdo nedělá, pokud vím. To se bouchá Čína nebo Taiwan na robotech. V Evropě se dělají jenom z kompozitu. Ale jako nějaké to první kolo snad ani nemusí být ocel, hliník, kompozit. Tam musí stačit třeba nylon do formy a podobně. Kolik má šestileté dítě kg?... se jako zeptám googla... Kolem 20 kg. To musí třeba nylon vydržet a váha toho kola bude taky O. K. Ten, který tančí s papoušky Re: Dětská kola

Jo a ještě si vezmeme dotaci, že recyklujeme PETky. Win-win. Ten, který tančí s papoušky