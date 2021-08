Starší byty v ČR ve druhém čtvrtletí zdražily o 28,2 procent

Prodejní ceny starších bytů v Česku na konci pololetí meziročně vzrostly v průměru o 28,2 procenta na 85.006 korun za metr čtvereční. Tempo růstu se zvýšilo, na konci března byty zdražily o 22,5 procenta. Vyplývá to z údajů společnosti Bezrealitky.cz, které má ČTK k dispozici. Nejdražší byla Praha (110.711 Kč/m2), nejlevnější byl Ústecký kraj (27.980 Kč/m2). Nájemné kleslo v průměru o dvě procenta na 243 korun za metr čtvereční měsíčně. V nejdražší Praze bylo 264 korun, v nejlevnějším Karlovarském kraji 149 korun.



Po Praze byly nejdražší byty v Jihomoravském (77.578 korun za metr čtvereční) a Středočeském kraji (64.408 Kč). Za nejlevnějším Ústeckým krajem následovaly Moravskoslezský (36.395 Kč) a Karlovarský kraj (41.072 Kč).



Ceny starších bytů meziročně vzrostly ve všech krajích. V Libereckém kraji více než o polovinu, následovaly Karlovarský kraj s růstem o 43 procent a Olomoucký kraj, kde se ceny zvýšily o necelé dvě pětiny. Nejméně byty zdražily na Vysočině (o 11 procent), Plzeňském kraji (o 13 procent) a v Praze (o 17 procent).



"Ceny starších domů a bytů nepřestávají růst a přinášejí s sebou nové cenové rekordy. Růst podporuje inflace i materiálová krize. Přesto data naznačují, že by se mohl v následujících měsících alespoň trochu zpomalit. V případě dražších bytů se prodlužuje čas nutný k prodeji a častěji se snižuje první nabídková cena. Jak se zdá, Praha nebo Brno v současnosti stále více narážejí na finanční možnosti českých domácností. To znamená pro majitele jediné, držet byt déle v nabídce nebo slevit z ceny," uvedl ředitel Bezrealitky Hendrik Meyer.



Podle něj má nárůst cen prakticky po celém Česku jedno opomíjené pozitivum. V celé řadě lokalit se prodávají a renovují starší nemovitosti, které dlouhé roky ležely ladem. Ty posléze míří do prodeje nebo pronájmu. "Pro spoustu majitelů je aktuální situace impulsem k prodeji nemovitostí, pro které neměly doposud rozumné využití. Desítky takových nemovitostí míří měsíčně jak do přímého prodeje nebo je majitelé nabídnou rovnou k okamžitému odkupu," doplnil Meyer.



Nájemné bylo po Praze nejvyšší v Jihomoravském (238 korun za metr čtvereční měsíčně) a Středočeském kraji (211 korun). Naopak druhé a třetí nejlevnější bylo po Karlovarském kraji na Ústecku (150 korun) a v Moravskoslezském (164 korun).



"Zdražování se bude pravděpodobně v následujících měsících týkat také nájemního bydlení. Více než rok trvající pokles se zastavil a ceny v současnosti opět začínají velice opatrně růst. Po roční pauze se pravděpodobně o nájemní byty opět začnou ve velkém zajímat vysokoškolští studenti, v Praze se dá očekávat vlažný návrat turismu a s ním rostoucí pokusy o obnovení krátkodobých pronájmů," dodal Meyer.