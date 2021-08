Petr Dufek: Další skok ve výrobních cenách, v červenci rostly nejvíce za zhruba 17 let

Růst cen ve výrobě stále zrychluje. Podle dnes zveřejněných dat statistického úřadu se za poslední měsíc zvýšily ceny v průmyslu o 1,6 %, v meziročním srovnání jsou tak výše už dokonce o 7,8 %. Na vině jsou jednoznačně drahé komodity, které se promítají do nákladů a následně do cen výrobků od tuzemských producentů.



Zatímco ještě před měsícem zdražovala nejrychleji ropa a produkce chemického průmyslu, nyní je to dřevo, které je oproti loňskému červenci v průměru dražší o téměř 73 %. Vedle dřeva jsou meziročně výrazně dražší i kovy nebo výrobky chemického průmyslu reagující mj. na vývoj cen ropy.



Výrobní inflace má jasnou příčinu, a tou jsou vysoké ceny komodit. Situace na komoditních burzách se neuklidnila ani v červenci, a tak výraznější korekce finálních cen výrobců není zatím příliš pravděpodobná. A k normálu má daleko ještě i nákladní – zejména námořní – doprava.



Při pohledu na celý koš průmyslových výrobků je zřejmé, že až na pár výjimek zdražuje téměř vše. Těmi výjimkami jsou zatím autodíly (nikoliv však auta samotná), osvětlovací technika nebo některé elektrosoučástky.



Povzbudivé nejsou zprávy o vývoji cen ve stavebnictví, kde dále rychle zdražují nejenom samotné stavební práce, ale i materiál. Firmám v tomto odvětví stále chybí pracovníci a navíc se musejí vypořádávat se stále dražšími vstupy. Tentokrát je už materiál dražší v průměru o téměř 13 %.



Tlak na růst cen ve výrobě stoupá především v důsledku vývoje v zahraničí. Firmy proto budou nuceny stále více přenášet vyšší náklady na konečné spotřebitele. Obrat v tomto směru nepřinese přísnější domácí měnová politika, ale teprve náběh těžebních, výrobních a dopravních kapacit a s ním spojené uklidnění situace na komoditních trzích.