Snaha podpořit americké výrobce solárních panelů může ohrozit Bidenův zelený cíl

První velkou zkouškou pro ambice Joe Bidena v oblasti čisté energie není ani tak rozsáhlá legislativa, která vyžaduje souhlas Kongresu, ale to, jak jeho administrativa řídí solární dodavatelský řetězec. Tím právě otřásá zabavení dovezených čínských panelů.

Několik společností má nyní své solární komponenty zadržené v amerických přístavech. Jde o důsledek zákazu Bidenovy administrativy uvaleného na zařízení, která by mohla využívat suroviny od Hoshine Silicon Industry, uvedli lidé obeznámení se situací.

K zadržení došlo v rámci dalšího tlaku některých amerických výrobců solárních panelů na to, aby se rozšířila cla na továrny spojené s Čínou ve Vietnamu, Malajsii a Thajsku, které patří mezi největší dodavatele panelů do USA. Dohromady hrozí, že tento vývoj naruší americký solární trh, což by potenciálně ohrozilo také Bidenův cíl mít do roku 2035 energetický sektor bez uhlíku.

"Rušivý a škodlivý dopad nových obchodních peticí a opatření v oblasti vymáhání cel a ochrany hranic nelze podceňovat," uvedla prezidentka Asociace pro sluneční energii Abigail Ross Hopperová v e -mailu několik hodin po podání petic. "Narušení amerického solárního trhu může být závažné."

Solární vývojáři se nyní snaží potvrdit, že dovezené zboží (některé objednané ještě několik měsíců před Bidenovým zákazem) neobsahuje materiály od Hoshine. Jeden významný výrobce solárních panelů tento týden varoval, že u veškerého dovozu z Číny hrozí zadržení Americkou celní a hraniční ochranou.

Hoshine je největším světovým výrobcem hutního křemíku, který je rafinován na polysilikon, klíčový materiál v solárních panelech. Tento materiál je tolik kroků vzdálený od hotových panelů, že téměř žádný modul přicházející do USA nedokáže potvrdit, že materiál Hoshine neobsahuje, uvedl ve zprávě analytik Philip Shen ze společnosti Roth Capital Partners.

Domácí výroba

V určitých ohledech v USA ještě nikdy nebyl zářnější okamžik pro solární energii. Zdá se, že Biden je připraven poskytnout nejprogresivnější prezidenství v oblasti klimatu v historii. A přesto je dodavatelský řetězec v tomto odvětví narušen vyššími náklady, včetně nákladů na moduly a dopravu.

Podle Jenny Chase, vedoucí globálního solárního výzkumu BloombergNEF, stojí solární panely v USA už o 40 % více než ve zbytku světa a ještě vyšší cla by mohla tyto ceny dále zvedat. "Americké společnosti, které vyvíjí a staví projekty, by v krátkodobém horizontu určitě trpěly, pokud by ceny amerických modulů šly ještě výše,“ uvedla.

Přestože vývojáři trpí, jakékoli kroky, které prodražují dovoz, by mohly vyrovnat podmínky pro firmy, které chtějí vyrábět solární zařízení na půdě USA. A to by posílilo další část Bidenovy agendy - práci v odborech.

"Obchodní aktivity proti dováženým solárním produktům mohou být v rozporu s klimatickou agendou prezidenta Bidena," řekl v rozhovoru Timothy Fox, viceprezident ClearView Energy Partners. "Ale také by mohly podpořit jeho odborovou a domácí výrobní agendu." Mluvčí Bílého domu na žádost o vyjádření k této záležitosti zatím nereagoval.

Náklady na zabavení

Canadian Solar uvedla, že čtyři její vzorky modulů dovezené z Číny do její americké kanceláře byly minulý týden zadrženy kvůli problému s prokázáním zdrojů a že všem čínským dovozům hrozí na hranici zabavení.

Podle lidí obeznámených s těmito aktivitami byly zasaženy i další společnosti, u nichž bylo v různých přístavech zabaveno několik kontejnerů. Náklady na zadržování produktů v celních zařízeních USA jsou neúměrné, což nutí ostatní společnosti klást si otázku, zda riziko dovážet do USA stojí za to, řekl jeden z lidí.

Americká asociace pro čistou energie, která zastupuje vývojáře obnovitelné energie, uvedla, že je rozhodně proti jakýmkoli praktikám nucené práce, ale varovala, že „odpovědné vymáhání“ je pro splnění cílů v oblasti klimatu zásadní v momentě, kdy se vývojáři snaží splnit objem solárních energetických projektů o výkonu 40 gigawatt.

"Nedávné donucovací aktivity a mezinárodní obchodní petice přesahují zamýšlený cíl a představují riziko, že nasazení sluneční soustavy v USA bude významně ovlivněno," uvedla generální ředitelka Heather Zichal.

Obchodní petice

Během zadržování podala v pondělí skupina s názvem American Solar Manufacturers Against Chinese Circumvention petice u ministerstva obchodu, které usilují o rozšíření čínských cel na továrny provozované čínskými firmami i na tři další země jihovýchodní Asie. Skupina své členy neuvedla.

Nárůst levných dovážených panelů by mohl nasazení solární energie v USA sice zlevnit a pomoci tak splnit Bidenovy cíle v oblasti čisté energie, ale také by to mohlo být na úkor organizované práce a pracujících rodin. "Bidenovou agendou není snižit zaměstnanost v domácích odborech a zvýšit čínskou produkci," uzavřel analytik společnosti Height Capital Markets Benjamin Salisbury.

Zdroj: Bloomberg