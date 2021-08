Goldman Sachs koupí správce aktiv skupiny NN Group za 1,7 miliardy eur

Nizozemská pojišťovna NN Group prodá svoji divizi správy aktiv NN Investment Partners (NNIP) americké bance za 1,7 miliardy eur (43,3 miliardy Kč). Oznámily to společnosti v dnešním prohlášení. Pro americkou firmu je to největší akvizice od roku 2018, kdy se jejím generálním ředitelem stal David Solomon.



Transakce je součástí Solomonovy strategie, jejímž cílem je, aby banka byla finančně méně závislá na výnosech z globálních trhů a poradenství při dohodách. "Tato akvizice nám umožní zrychlit naši růstovou strategii a rozšířit naši platformu správy aktiv," uvedl Solomon v prohlášení.



Aktiva ve správě NNIP dosahují 335 miliard USD (7,3 bilionu Kč). Akvizice zdvojnásobí částku, kterou má ve správě v Evropě, na více než 600 miliard USD. Zhruba 900 zaměstnanců NNIP se připojí ke a Nizozemsko se stane "významným místem" pro americkou firmu v jejím evropském podnikání. Akvizice by měla být dokončena v prvním čtvrtletí příštího roku.



NN nabídla svoji divizi k prodeji po strategickém přezkumu svého podnikání v dubnu. O divizi měly zájem také další pojišťovny a správci aktiv, podle zdrojů mezi nimi byly UBS Asset Mangement, , , DWS či Nuveen.



Firmy zaměřené na správu aktiv zažívají v poslední době vlnu konsolidace. Pro úspěch v odvětví se totiž stává důležitější jejich velikost, protože čelí zvyšujícímu se tlaku na snížení marží. Mnoho hráčů se také snaží posílit své napojení na rostoucí trhy s investicemi označovanými jako ESG (Environmental Social and Corporate Governance), které berou v úvahu ochranu životního prostředí, sociální spravedlnost a zásady zodpovědného řízení. Téměř tři čtvrtiny investic NNIP jsou považovány za ESG.



V poslední době změnilo majitele několik dalších správců aktiv, protože banky a pojišťovny prodávají své specializované divize, které nejsou schopné svými poplatky konkurovat největším mezinárodním fondům. Francouzská firma Amundi, největší správce aktiv v Evropě, koupila v dubnu od banky její divizi Lyxor. V červnu , která je mateřskou společnosti investora Pimco, uvedla, že chce hrát aktivní roli v konsolidaci odvětví, uvedla agentura Bloomberg.