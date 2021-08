BHP a Woodside Petroleum se spojí a vytvoří jednu z největších energetických firem na světě

Těžařská společnost BHP Group se dohodla na prodeji své divize ropy a plynu australské společnosti Woodside Petroleum. Spojením vznikne firma, jejíž hodnota bude 38,5 miliardy australských dolarů (607,1 miliardy Kč) a zařadí se mezi deset největších nezávislých ropných a plynárenských firem na světě, oznámily dnes společnosti.



Sloučená firma bude mít rostoucí aktiva v Austrálii a Americe. Akcionáři BHP dostanou zaplaceno v akciích firmy Woodside. Ve sloučené skupině pak budou mít investoři BHP podíl 48 procent. Na základě úterní ceny akcií to ohodnocuje ropnou divizi BHP na zhruba 18,5 miliardy AUD (292 miliardy Kč). Dohodu ještě musí schválit regulátoři a investoři.



Odchod BHP z ropného průmyslu urychluje odklon firmy od fosilních paliv, ke kterému ji přiměl tlak ekologicky smýšlejících investorů. Ropné aktivity měly na ročním zisku BHP podíl jen pět procent a divize vlastní pole s ropou a plynem v Austrálii, Mexickém zálivu, Trinidadu a Tobagu a Alžírsku.



Pro Woodside dohoda znamená zdvojnásobení produkce, rozšíření působnosti v oblasti zkapalněného zemního plynu a také odstraňuje hlavní překážku v jejím plynovém projektu Scarborough a poskytuje jí krátkodobé možnosti růstu v Mexickém zálivu, napsala agentura Reuters.



BHP dnes také oznámila, že její zisk za loňský fiskální rok byl nejlepší za téměř deset let a vyplatí rekordní dividendu. Firmě pomohl hlavně růst cen železné rudy a vysoká poptávka z Číny. Čistý zisk za rok do konce června stoupl o 42 procent na 11,3 miliardy USD (244,3 miliardy Kč).