Indexy v USA opět na rekordech, důvodem jsou výsledky firem

Ackie v zámoří znovu dosáhly svých maxim díky silným korporátním výsledkům a růstu cen komodit, který převážil obavy z rostoucích případů varianty viru delta. Společnost dnes zlepšila výhled poté, co tržby překonaly odhady a značně pomáhala celému sektoru se spotřebním zbožím. Díky růstu ceny ropy a dalších komodit se dařilo i energetickým firmám.



Zraky investorů se však zároveň upírají k pátečnímu zasedání na symposiu v Jackson Hole. Obecně se nečeká, že by zde padlo rozhodnutí o možném zúžení programu nákupu dluhopisů. To by mělo přijít až na říjnovém zasedání. Spíše jde o to, co šéf Fedu Powell naznačí. Změny na konferenci Fedu (masky, větší sociální odstup, virtuální Powell) dávají tušit spíše holubičímu překvapení.



Wall Street závěr: Dow Jones +0,1 %; S&P +0,2 %; Nasdaq +0,5 %