Ryanair tento měsíc přepraví přes deset milionů lidí, zotavuje se po pandemii

Irské nízkonákladové aerolinky Ryanair tento měsíc přepraví přes deset milionů pasažérů, potvrdil šéf společnosti Michael O'Leary. Firma se zotavuje po pandemii covidu-19 a má velký počet rezervací do konce roku. Společnost dále v tiskové zprávě oznámila, že posílí svou přítomnost v Portugalsku. Z několika tamních letišť bude létat do 26 nových destinací. Využila toho, že portugalská vlajková letecká společnost TAP musela svůj provoz v důsledku pandemie covidu-19 zeštíhlit. Irská letecká společnost naopak odejde ze Severního Irska.



Ryanair minulý měsíc odhadl, že během 12 měsíců do konce března 2022 přepraví mezi 90 a 100 miliony lidí. Před pandemií s ní ve stejném období letělo 149 milionů pasažérů. Za červen Ryanair vykázal pět milionů cestujících, což představuje třetinu úrovně z roku 2019. V červenci se počet cestujících zvýšil na 9,3 milionu a očekává se, že v srpnu dosáhne jejich počet zhruba 10,5 milionu, uvedl O'Leary.



„Rezervace na zbytek letošního roku - na září, říjen a listopad - vypadají velmi dobře, ale ceny jsou slabé. (...) Prodáváme spoustu levných sedadel, abychom přispěli k rychlému obnovení trhu,“ dodal.

Historická výkonnost akcií Ryanair:





Ryanair spustí nové linky z letišť v Lisabonu, v Portu na severu země a z Fara na jihu Portugalska do destinací jako přístavní město Agadir v Maroku, ostrov Lanzarote, jenž je součástí Kanárských ostrovů, či na Maltu.



Na lisabonské základně zvýší irská letecká společnost počet letadel o tři na celkem sedm. Díky této investici ve výší zhruba 256 milionů eur (6,5 miliardy Kč) zde podle irského podniku vznikne 300 pracovních míst.



V červnu oznámila posílení pozice v Portugalsku též britská nízkonákladová společnost easyJet. Měla zde již dvě základny, k nimž ve městě přibyla třetí. Britské aerolinky odsud budou létat do 21 nových destinací.



Na rozdíl od expanze v Portugalsku Ryanair odejde do konce října z Belfastu. "Je zklamáním, že se společnost Ryanair rozhodla ukončit provoz v Severním Irsku," reagoval na rozhodnutí mluvčí letiště v Belfastu. Letiště podle něj s předstihem oslovilo další letecké společnosti, jež by mohly Ryanair nahradit.

Akcie společnosti stouply od začátku roku o 1,3 %.

Zdroje: ČTK, Patria.cz