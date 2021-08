Největším firmám ve třetím čtvrtletí poprvé po 18 měsících nejspíš klesne zisk

Největším světovým společnostem, jejichž tržní kapitalizace činí nejméně jednu miliardu USD (21,8 miliardy Kč), ve třetím čtvrtletí pravděpodobně poprvé po 18 měsících klesne souhrnný zisk. Sestoupí tak z rekordu ve druhém čtvrtletí. Hlavním důvodem je koronavirová mutace delta, jejíž šíření zasáhlo dodavatelské řetězce a zvýšilo náklady na práci. Uvedla to dnes agentura Reuters, která vychází z vlastních propočtů. V úvahu bere 2542 velkých světových firem.



Masivní fiskální opatření na podporu hospodářského oživení a uvolnění pandemických omezení vyvolaly ve druhém čtvrtletí vysokou poptávku spotřebitelů. Společnosti, které se potýkají s narušením dodávek a poklesem zásob, tak zvýšily ceny, upozornil analytik společnosti SEI James Solloway. To pomohlo k tomu, že čistý zisk sledovaných společností ve druhém čtvrtletí vzrostl na rekordních 734 miliard USD. V období červenec až září ale zisk podle propočtů Reuters patrně klesne o osm procent na 678,2 miliardy USD.



V Číně v červenci výrazně zvolnil růst výroby v továrnách i růst maloobchodních tržeb, neboť provoz firem narušily nové případy nemoci covid-19 a záplavy. Růst podnikatelské aktivity v USA pak v srpnu třetí měsíc za sebou zpomalit. Také měsíce trvající nedostatek čipů donutil automobilky snížit výrobu a výrobci chytrých telefonů šetří čipy pro oblíbené modely. V asijských zemích, které jsou důležité pro globální dodavatelské řetězce, pak přibývá případů covidu-19, což se začíná měnit v novou krizi.



"Problémy v dodavatelském řetězci, problémy s pracovní silou a růst cen vstupů pravděpodobně utlumí růst ve třetím čtvrtletí," poznamenal analytik společnosti Asset Management Brian Jacobson. "Vyhnout se ztrátám tržeb kvůli problémům v dodavatelském řetězci je dnes akutnější problém než kdykoliv v minulosti. Náklady na dopravu jsou vysoké. Slábnoucí podpora stimulačních šeků může změnit strukturu spotřebitelských výdajů."



Zisk amerických firem by ve třetím čtvrtletí mohl podle odhadu klesnout o 7,2 procenta, zatímco ve druhém čtvrtletí o 12,4 procenta vzrostl. Solloway upozornil, že silný dolar by mohl způsobit potíže americkým vývozcům a že další pokles úrokových sazeb sníží zisky bank. U zisků evropských společností propočty ukazují na pokles o 10,3 procenta, u zisků firem v Asii pak na pokles o 9,6 procenta.



Z jednotlivých odvětví čeká největší pokles realitní sektor, a to o 22,2 procenta. Zisky ve finančním sektoru se sníží o 18,8 procenta a v sektoru spotřebního zboží, které není považováno za nezbytné, o 16,2 procenta.