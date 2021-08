Rozbřesk: Firmy stále více počítají s tím, že budou zdražovat

Nálada v české ekonomice sice v posledních měsících trochu uvadá, avšak stále zůstává na vysoké úrovni, takže do jisté míry lze zhoršování považovat spíše za korekci odrážející nadsazená očekávání zejména ve službách. Postupně se na tržbách ukazuje, že firmy v cestovním ruchu stále pociťují nedostatek zahraničních návštěvníků, kteří ještě před pandemií utratili v ČR přes 160 mld. korun, zatímco loni to byla jen polovina. A letos to nejspíš nebude o mnoho lepší. Druhým důvodem poklesu optimismu je nepochybně situace v průmyslu, který se musí vypořádávat s vysokými cenami surovin, chybějícími dováženými komponenty, problematickou mezinárodní dopravou, která navíc velmi rychle zdražuje. Nehledě na přetrvávající nedostatek pracovníků, s nímž úspěšné obory bojují dlouhodobě.



Pozitivní zprávou z aktuálního průzkumu je, že firmy mají dostatek zakázek, které třeba v průmyslu představují zajištění práce na dalších téměř 13 měsíců. A pozitivní očekávání poptávky panují i ve stavebnictví.

Mnohem méně příjemnou zprávou je všeobecné očekávání růstu cen. Firmy napříč odvětvími stále více počítají s tím, že budou v dalších měsících zvyšovat ceny své produkce. Tlak ze strany nákladů je neúprosný a v situaci, kdy roste domácí i zahraniční poptávka, se jim otevírá prostor ceny navyšovat. Ne náhodou rostou obavy spotřebitelů z inflace v následujících měsících, nicméně spotřebitelská nálada se stále ještě zlepšuje díky opadajícím obavám z nezaměstnanosti a vidině zlepšení vlastní finanční situace. Spotřebitelé si tak nepřipouštějí, že by současné problémy ve firemní sféře mohly zhoršit celkový výhled ekonomiky, respektive krátkodobě ohrozit její pozitivní trend. Ten zatím – zdá se – není ohrožený ani výše naznačenými problémy, s nimiž se musí potýkat tuzemské firmy. Rozjezd služeb, byť ne až tak dramatický, jak napovídala dřívější očekávání, by mohl zatím docela dobře kompenzovat útlum té části průmyslu, kterou brzdí chybějící komponenty. I proto by mohl růst české ekonomiky ve třetím čtvrtletí oproti tomu druhému výrazně zrychlit.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se v průběhu včerejšího obchodování držela bez výraznějších pohybů těsně nad hranicí 25,50 EUR/CZK. Náladu na trhu bude i ve zbytku týdne udávat především zahraničí, protože žádné významné domácí události nejsou na pořadu dne. Nová sada čísel, na základě kterých se ČNB bude rozhodovat v září, začne přicházet až na začátku nového měsíce. Dluhopisový trh dnes čekají dvě emise státních bondů v objemu šesti miliard korun se splatností osm a šestnáct let.



Zahraniční forex

Na eurodolaru vládne prozatím prázdninová nuda, byť například úrokové sazby v USA a eurozóně nejsou zcela v klidu.

Dnes dopoledne bude trh monitorovat německý index podnikatelské nálady Ifo a odpoledne americká měsíční data za investice (durables).



Maďarská centrální banka v souladu s všeobecným očekáváním včera zvýšila úrokové sazby o 30 bazických bodů, přičemž rovněž zahájila útlum měnové expanze, když oznámila první oficiální redukci limitu pro měsíční nákupy dluhopisů (z 60 na 50 mld. HUF týdně). Forint přitom může být s počínáním MNB spokojený, neboť komentář k rozhodnutí naznačuje, že centrální banka nehodlá připustit sekundární inflační tlaky (způsobené vyššími cenami komodit či omezeními na straně nabídky) a hodlá utahovat měnovou politiku do té doby dokud nebudou inflační rizika na horizontu měnové politiky vyrovnaná. V praxi to znamená, že MNB zřejmě zvýší úroky i v září, byť to může být méně než o 30 bps.