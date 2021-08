Sněmovna reprezentantů schválila opatření, které je základem masivních investic

Americká Sněmovna reprezentantů schválila nezávazné rozpočtové opatření, které bude sloužit jako základ pro masivní plán investic v objemu 3,5 bilionu dolarů (téměř 76 bilionů Kč) prosazovaný prezidentem Joem Bidenem. Schválení umožnily kompromisy mezi takzvaným progresivním a umírněným křídlem Demokratické strany, informovala agentura AP.



Dolní komora Kongresu opatření schválila v úterý poměrem hlasů 220 ku 212. Těsný výsledek opatření, proti kterému mají velké výhrady opoziční republikáni, ukázal možnou sílu několika hlasů, které stále mohou ohrozit nadcházející vyjednávání. Ty budou předcházet finální podobě legislativního návrhu tohoto investičního souboru.



I přesto hlasování podle listu The představuje velký milník pro demokraty, kteří díky němu mohou podpořit svou prioritní agendu - včetně investic do vzdělávání, péče o děti či zdravotnictví. Tyto výdaje podle návrhu pokryje zvýšení daní pro bohaté Američany a velké podniky.



Sněmovna reprezentantů zároveň schválila, že do 27. září odhlasuje infrastrukturní investiční plán v hodnotě asi bilionu dolarů (21,7 bilionu Kč). Tento návrh se týká tradiční infrastruktury, tedy výstavby a oprav mostů, železnic, dálnic nebo i rozšíření přístupu k vysokorychlostnímu internetu. Oba návrhy již na začátku srpna schválil Senát.



Oba investiční balíky jsou součástí jednoho z hlavních Bidenových předvolebních slibů, že po pandemii covidu-19 vybuduje americkou ekonomiku "znovu a lépe".