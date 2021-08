Ruský akciový trh letos vystoupá na rekord a příští rok dál poroste, míní analytici

Ruský akciový trh se letos vyšplhá na rekord a v příštím roce bude díky vysoké likviditě na světových trzích pokračovat v růstu. Vyplývá to z průzkumu agentury Reuters, která se dotazovala celkem 13 analytiků. Ti nevylučují ani korekci směrem dolů. Ruské akcie od prvního čtvrtletí loňského roku, kdy kvůli pandemii prudce klesly, vytrvale rostou. Přispívá k tomu zotavení cen ropy, zmírnění rizika sankcí a příliv drobných investorů.



Index MOEX, který je denominovaný v rublech, vystoupil 18. srpna na rekordních 3949,07 bodu. Analytici mají za to, že do konce roku překročí hranici 4000 bodů. Dnes krátce po 13:00 SELČ index odepisoval 0,3 procenta na 3877,02 bodu, do konce příštího roku ale podle odhadů vystoupí na 4500 bodů. Prognózy se pohybují v rozmezí od 3800 do 5050 bodů.



Index RTS , denominovaný v dolarech, by měl podle analytiků do konce roku překonat hranici 1700 bodů. Dnes po poledni odepisoval asi 0,3 procenta zhruba na 1656 bodů. Do konce příštího roku podle dotazovaných analytiků dosáhne hodnoty 2000 bodů, a bude tak nejvýše od roku 2011. Odhady jsou v rozmezí 1600 až 2150 bodů.





Třebaže úhrnem prognózy analytiků vyzněly pozitivně, někteří z nich vyjádřili obavy ze zpřísnění měnové politiky americké centrální banky (Fed). "Trhy by se měly připravit na brzké omezování kvantitativního uvolňování a na zvyšování sazeb. Současné ocenění aktiv je přiměřené jen v prostředí umírněné měnové politiky," poznamenal investiční analytik Pavel Verevkin ze společnosti Alor Broker.



Po případném poklesu se ruský akciový trh zotaví díky značné likviditě na světových trzích a také díky tomu, že přibývá drobných investorů, myslí si hlavní analytik společnosti Sovcombank Michail Vasiljev.

Zdroj: čtk, patria.cz