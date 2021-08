Růst, nebo pauza? Co čekat ve druhém pololetí podle expertů Franklin Templeton

Ve vyspělých světových ekonomikách to v prvním pololetí tohoto roku vypadalo na probíhající ekonomickou normalizaci, shodují se ekonomové společnosti Franklin Templeton. Jedna otázka ale zůstává: Co bude dál? Klíčovými proměnnými ve hře jsou potenciální dopady inflace, globální tempo očkování a přístup centrálních bank k uvolňování měnové politiky.

Inflace v červnu a v červenci v některých zemích nadále rostla. Poháněla ji kombinace faktorů, mezi kterými byly cyklické vzestupy, spojené buď s narůstající udržitelnou ekonomickou aktivitou, nebo s odloženou poptávkou, která se platila z odložených úspor. Mezi ekonomy Franklin Templeton tak nastala debata, zda bude inflace pouze přechodného rázu, nebo do roku 2022 přetrvá na vysokých úrovních.

Alternativní ukazatele, třeba četné novinové články o nedostatkovém zboží v kategoriích jako automobily, nábytek, elektronika nebo oděvy, se na vrcholu ocitly na přelomu dubna a května, což naznačovalo, že v budoucnu by mohl přijít důkaz ustupující inflace. Přicházející data nicméně ukazují i nadále prudce se zvedající ceny, což vyvíjí tlak na fiskální úřady a měnověpolitické autority, aby upravily svoje opatření ve snaze zabránit přehřívání ekonomiky.

Liší se i názory představitelů Franklin Templeton na to, jak bude vypadat hospodářský růst ve druhé polovině roku. Globální ekonomické zotavování běželo ve druhém čtvrtletí kupředu především na vyspělých trzích, neboť podnikatelská aktivita se vracela zpět, koordinovaná měnová a fiskální politika vytvářely zdravé podhoubí, a rostoucí proočkovanost posunula některé světové oblasti blíže normalizaci podmínek.

Dokonce i v zemích s vysokou mírou proočkovanosti se testují původní odhady, jak se budou ekonomiky zotavovat podle toho, jak v nich probíhal vrchol koronavirové nákazy. Na příklad v Izraeli rostou počty nových případů a hospitalizovaných pacientů (vakcínu od společnosti Pfizeru tu dostala drtivá většina 93 % naočkovaných dospělých) a stát už nařídil části obyvatelstva třetí dávku. Kolísavá povaha reakce vlád a spotřeibtelů obstarává širokou škálu možných výsledků.

Franklin Templeton shrnuje názory svých expertů:

Západní aktiva

Jak se budou ekonomiky nadále otevírat, předpokládáme výrazný vzestup globálního růstu ve druhém pololetí. S extrapolací krátkodobého cyklického vzmachu do očekávání vyššího trendu růstu nebo inflace jsme nicméně opatrní.

Sonal Desai, Ph.D., CIO ve Franklin Templeton Fixed Income



Optimismus a spotřebitelská důvěra se prudce zotavily a základním předpokladem je nyní pokračující globální zotavování. Nejistota nicméně nemizí, protože se liší tempo ekonomického zotavování mezi zeměmi, které dokázaly dostat nákazu pod kontrolu, zrychlily očkovací kampaně, podpořily svoji ekonomiku velkou dávkou likvidity prostřednictvím mimořádně uvolněné fiskální a měnové politiky, a mezi těmi, které dále zaostávají. Investoři by se podle nás měli připravit na vyšší kolísavost, protože trh se snaží interpretovat změny v politickém nastavení.



Michael Hasenstab, Ph.D., CIO Templeton Global Macro

Očekáváme, že údaje o inflaci zůstanou letos v mnoha zemích zvýšené. Pohánět je bude kombinace faktorů, které zahrnují cyklické vzestupy spojené s obnovující se ekonomickou aktivitou, úzká hrdla na straně nabídky v některých sektorech a efekt srovnávací základy pandemických šoků roku 2020. Tyto faktory by podle našeho názoru měly být do velké míry přechodné a hladiny inflace se v roce 200 postupně zmírní směrem k běžným trendům, a to vzhledem k faktorům v podobě vyšší nezaměstnanosti a automatizaci, která bude dál oslabovat mzdové tlaky.



Gene Podkaminer, šéf výzkumu, Franklin Templeton Investment Solutions

Nadále věříme, že podpůrný mix uvolněné měnové politiky a štědré fiskální podpory by měl vybudovat synchronizovanější globální expanzi – rozhodně na vyspělých trzích. Tento posun se už ale může blížit vrcholu. V absolutním vyjádření nastalo nejsilnější období expanze možná už ve druhém čtvrtletí tohoto roku - Spojené státy se pak mohou blížit do bodu „vrcholného fiskálního stimulu“ a kvartální růst jejich HDP se možná už nachází na sestupné cestě.



Francis Scotland, ředitel globálního makroekonomického výzkumu v Brandywine Global

Normalizace velkých světových hospodářských regionů – minimálně z hlediska úrovně reálného HDP – značí konec druhé fáze a vrchol hospodářského růstu. Současná trajektorie by se měla zmírnit a růst zpomalit; nelze však jednoznačně říci o kolik. Zdá se, že trhy jsou v současnosti naceněné na střední cestu – hladké přistání. A pokud se v dané předpojatosti výhledu nachází nějaký háček, může to být to, že svět teď moc uhání.

Zdroj: Franklin Templeton