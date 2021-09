Tradičnímu portfoliu 60/40 odzvonilo. Co držet místo toho?

Jestli si nahrabou to není to podstatné, protože to tak dělají všichni od devadesátek. Co je podstatné, tak že již neexistuje pravicová strana. V ČR se Babiš jen aby se dostal do vlády spojil s čistokrevnou levicí, které postupně vykradl volební program tak, že se jejich hnutí stalo hnutím za zajištění sociálních jistot, kdysi doménu komunistů. Před nadcházejícími volbami se Babiš vymezuje proti neomarxistům a migrantům, přitom v holdingu tuto pracovní sílu potřebuje - pokrytectví již v genetické výbavě. Vyvrc holením letos bude povolební spolupráce Babiše a Spolu ve stylu opiziční smlouvy, protože se národu vysvětlí, že menšinová vláda není optimální. Dojde k vykradení posledních "pravicových" myšlenek a v horším případě k nevratným legislativním změnám ústavní většinou, což by bylo zdánlivě "pozitivním faktorem" pro prevenci vzniku patových volebních výsledků a/nebo v globálním rozměru akceptace klimatické krize jako aktuální hlavní doktríny lidstva. Fiala bude považován za Boha že dovedl ODS po nekonečně dlouhé době do Vlády ČR (přál bych jim to), ale pokud se tak stane s Babišem, měl by se strašně stydět. Stydět by se měl každý předseda partaje, kdo by šel do vlády s Babišem a vlastně by se měli stydět i voliči těch předsedů a partají, že nedokázali odhadnout jejich slizkost jde-li o podíl na moci. /// Koloritem českých voleb se stal vznik subjektů, které se dostanou přes 5% ačkoliv nejsou ničím víc než "jarním" marketingovým projektem. Pravidlem je také opakovaně to, že ačkoliv mnoho voličů skutečně poctivě přemýšlí komu svěřit svůj hlas, subjekty si karty nakonec mezi sebou rozdají zcela neočekávaným směrem. Katastrofou v českých podmínkách je pak opakované prodlužová ní termínu rozhodnutí státních úřadů a institucí, které fakticky čekají na to, jak ty volby dopadnou - to je svinstvo srovnatelné s normalizační dobou. /// Jak se zbavit slizského hada? Volit ty, proti nimž se had vymezuje nebo oni kategoricky proti němu a současně sázet na jistotu přes 10% hlasů a nedat tak šanci rádoby státotvůrcům vymodelovat vládního kočkopsa.

Mudr.c

Mudrc

Souhlas Velkamedvědice