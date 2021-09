Je tu možná nejhorší měsíc v roce na akciovém trhu. Mají se investoři bát korekcí?

Po sedmi měsících růstu čelí akcie spoustě potenciálních rizik, která by mohla měsíci září vynést pověst nejhoršího měsíce v roce na akciovém trhu. Podle CFRA je od druhé světové války americký akciový index S&P 500 v září pozitivní jen z 45 % času. Průměrný 0,56% pokles v tomto měsíci je nejhorší ze všech měsíců, přičemž jediným dalším měsícem s průměrným negativním výkonem je únor. Sice není jisté, zda přijde korekce nebo pokles, ale rizika rostou. Mezi ně patří změny politiky Fedu, šíření varianty delta a politická rizika.

Hlavní investiční stratéžka ze Charles Schwab Liz Ann Sonders řekla, že je příliš zjednodušující předpokládat, že se trh bude řídit historií. "Jestli tu je řada rizik, která by v určitém okamžiku mohla být rizikovým faktorem a která by mohla vést k více než 3% nebo 4% poklesu?" Určitě,“ dodala. "Mohlo by tomu tak být v září? Zajisté."

Pokles bývá ještě horší v září prvního roku prezidentského období. S&P 500 v těchto letech klesal v průměru o 0,73 %. CFRA také zjistil, že v letech, kdy S&P 500 překonal v červenci i v srpnu předchozí maxima (jako letos), klesl tento benchmark v průměru o 0,74 % a rostl pouze po 43 % času. A S&P 500 vzrostl v srpnu téměř o 3 %, přičemž za celý rok se zvýšil o 20,4 %.

Září přináší také kalendářní rizika, včetně nadcházející páteční srpnové zprávy o zaměstnanosti, která by mohla určit, jak moc Fed na zasedání 22. září utáhne letošní program nákupů dluhopisů. Podle Dow Jones ekonomové očekávají, že v srpnu přibylo 750 000 pracovních míst. Pokud bude toto číslo dramaticky vyšší, mohl by Fed své plány na ukončení programu nákupů dluhopisů v hodnotě 120 miliard dolarů měsíčně zvýšit. Pokud vyjdou data podle očekávání nebo slabší, mohl by Fed toto utažení o několik měsíců oddálit.

Podle Sonders ale slabší data nemusí být pro trh negativní, protože by to mohlo znamenat, že Fed budei při omezování nákupů dluhopisů postupovat pomalej. Postupný pokles nákupů dluhopisů je předzvěstí následného zvýšení úrokových sazeb ze strany Fedu, ačkoli předseda Jerome Powell minulý týden zdůraznil, že tyto dvě politiky nejsou propojené. Vedoucí strategie akcií a derivátů BITG Julian Emanuel dodal, že trh bude sledovat také Fed ohledně plánů na zúžení nákupů dluhopisů. „Trh by mohl chtít, aby Fed oznámil postupný plán utahování, protože pokud jej neoznámí, vedlo by to k obavám, že by mohli znát dopad viru na širokou ekonomiku a trh práce.“

Dále Sonders uvedla, že se Fed bude při rozhodování spoléhat na příchozí data. A tím se stává důležitým faktorem také průběh Covidu a jeho dopad na ekonomiku. "Sečteno a podtrženo je trh, bohužel, vydán na milost a nemilost tohoto ... viru," řekla Sonders.

Zpět k normálu? Jsou tu rizika...

Září je také měsícem, kdy Američané zažívají návrat k normálu, kdy se děti vracejí do škol. Očekává se, že nedostatek pracovních sil v září odezní, protože rodiče dětí ve školním věku se opět zařadí do pracovního života.

Šíření varianty delta však nyní vyvolává v ekonomice větší nejistotu, protože některé společnosti oddalují datum znovuotevření. Podniky od maloobchodů až po restaurace zaznamenávají v reakci na šířící se virus pokles návštěvnosti spotřebitelů. "Důvěra spotřebitelů se již otočila. Je méně o tom, co teď virus dělá. Všichni jsme předpokládali, že se věci v září přiblíží normálu,“ řekl Julian Emanuel.

Sonders z Charles Schwab uvedla, že v září bude hlavním tématem Fed, ale Covid také hraje svou roli. "Myslím, že návrat do škol je víc než jen potenciální faktorem, který bude mít dopad," řekla Sonders. "Je to o tom, zda budeme moci zůstat ve všeobecných školách, zůstat otevření, aniž by se situace v některých státech, kde je míra proočkovanosti nižší, vyvinula mnohem horším směrem.“

Mezi další rizika v září patří data o inflaci. Index spotřebitelských cen by měl být zveřejněn 14. září. Pokud budou data i nadále vysoká, mohlo by to zvýšit výnosy státních dluhopisů, což je pro trh záporné.

Emanuel uvedl, že trh také sleduje jakoukoli diskusi o tom, kdy USA dosáhnou dluhového stropu, a také čeká na osud mnohamilionové účtenky za infrastrukturu, o níž se předpokládá, že ji Kongres bude posuzovat v září.

Jako další rizikový faktor visí nad trhem také odchod USA z Afghánistánu. "Tato událost přišla a hned zase odešla a politický dopad by mohl být dlouhodobý, zvláště pokud tu jsou známky větší nestability v regionu," řekl Emanuel.

Září jako nejhorší měsíc

Emanuel očekává značný výprodej a září a říjen jsou často neklidnými měsíci. "Neznamená to, že trh půjde dolů, ale z našeho pohledu tu je velká lhostejnost a přesvědčení, že dokud Fed nezvýší sazby, nemůže trh klesnout," upozornil.

Investoři by se podle něj proto měli chránit před poklesem. "Neříkáme, abyste se báli," vysvětlil. "To, co říkáme, je abyste byli opatrní. Na svém portfoliu máte fantastické zisky.“

Sonders uvedla, že na trhu došlo pod povrchem k velkým korekcím, přestože někteří investoři považují trh za odolný. Řekla, že její největší starostí jsou spekulace. "Zažili jsme rotační korekce a medvědí trhy v oblastech, jako jsou meme akcie, SPAC a kryptoměny," řekla.

Sonders drží doporučení „outperform“ u sektoru zdravotní péče. Více sleduje investování založené na faktorech než na sektorech. Hledá faktory u jednotlivých akcií, které odrážejí kvalitu, a hledá akcie se silným volným cash flow nebo revizemi zisku.

Zdroj: CNBC