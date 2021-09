Křetínský koupil více než pětiprocentní podíl ve francouzské televizi TF1

Český miliardář Daniel Křetínský koupil zhruba 5,1 procenta akcií ve francouzské televizní skupině . Ukazují to záznamy pro akciovou burzu v Paříži, na které se odvolává agentura Reuters. Křetínský chce podle francouzského hospodářského deníku Les Echos podíl ve firmě ještě zvýšit.



Na francouzském mediálním trhu získal Křetínský do své společnosti Czech Media Invest (CMI) už časopis Marianne, sedm časopisů od skupiny Lagardere, včetně známého titulu Elle, a 49 procent holdingu Le Nouveau Monde, který je jedním z akcionářů skupiny Le Monde vydávající stejnojmenný deník.



V dnes zveřejněném rozhovoru s Les Echos Křetínský uvedl, že podporuje plán skupiny na sloučení s konkurenční M6. Český investor uvedl, že sloučení obou podniků bude podle něj výhodné pro diváky. Listu také sdělil, že koupě podílu je jeho projevem důvěry ve vyhlídky francouzské ekonomiky.



Křetínský byl dříve jedním z uchazečů o převzetí M6 spolu se společností a Xavierem Nielem. Vítěznou nabídku ale podala . Deník Le Figaro se nyní ptá, zda se Křetínský vrací oknem, když se mu to nepodařilo dveřmi. Listu Les Echos Křetínský upřesnil, že bude v minoritním a pasivním akcionářem bez zvláštních práv.



Akcie po 13:00 přidávaly asi 2,2 procenta na 8,67 eura, akcie M6 pak měly k dobru kolem 1 procenta. Francouzský úřad pro ochranu hospodářské soutěže má spojení obou firem schválit do léta 2022.



Křetínský vedle některých francouzských médií vlastní i jednu z největších energetických skupin v Evropě. Prostřednictvím společnosti VESA Equity, která sídlí v Lucembursku a kterou vede se svým obchodním partnerem Patrikem Tkáčem, má 16procentní podíl v britské poště Royal Mail. Další podíly drží v německé maloobchodní společnosti a v americké síti obchodů se sportovním oblečením a obuví .

Zdroje: ČTK, Bloomberg