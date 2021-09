Rozbřesk: Týden o Fedu a německých volbách. Ukončí nebo prohloubí pokles akcií?

Začíná velice zajímavý týden, kdy v centru pozornosti budou zejména německé volby, ale nejprve logicky zasedání amerického Fedu.



Věříme, že šéf Fedu si ponechá ještě určitou flexibilitu v útlumu měnové expanze a vyhne se konkrétním otázkám týkajícím se načasování. Komentáře by se však měly nést v jestřábím duchu s tím, že útlum v měnové expanzi začne nejpozději v listopadu tohoto roku. Aktualizovaná prognóza by měla ukázat i nová očekávání pohybu sazeb - je pravděpodobné, že první růst úrokových sazeb bude stále předpokládán v roce 2023. Je však možné, že jak pro rok 2023, tak pro rok 2024 ve světle posledních čísel začne Fed očekávat výraznější růst sazeb.



Souběžně s tím bude celý týden v centru pozornosti poslední fáze předvolební kampaně v Německu. Poslední týden překvapivě ukázal relativní stabilitu v předvolebních průzkumech, kdy se zastavil nárůst podpory pro sociálnědemokratickou SPD (26 %) i pád aktuálně nejsilnější CDU/CSU (26 %) a strany Zelených (16 %). Ostře sledovaná bude zejména poslední čtvrteční předvolební debata, která má potenciál oslovit velké procento nerozhodnutých voličů. V každém případě je velmi pravděpodobné, že nová vláda bude vycházet z fragmentovanějšího Bundestagu a bude pravděpodobně trojčlenná. Kromě prvního místa (souboje CDU/CSU) tak bude možná ještě důležitější, jakých výsledků dosáhnou potenciální koaliční partneři - zelení a FDP. Právě mezi nimi jsou největší ideové příkopy, a to ať jde o rozpočtovou politiku, tak o postoj k evropské integraci.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna ke konci týdne opět trochu ztratila chuť do života s tím, jak se zhoršila nálada na globálních akciových trzích - americké akciové indexy nakonec poklesly třetí týden v řadě. Tento týden je na domácí události slabý a bude zajímavé sledovat, zda ještě někdo z centrálních bankéřů před zasedáním příští týden bude mluvit k trhům. Z našeho pohledu byla zásadní slova viceguvernéra Marka Mory, který je připraven tempo zvyšování sazeb dočasně urychlit.



Zahraniční forex

Před zasedáním Fedu a německými volbami sestupuje eurodolar k hranici 1,17, což odráží i pohyb na peněžních a dluhopisových trzích. Zároveň s tím stoupá averze k riziku, což může vyplývat i z toho, že v USA se opět začíná přetřásat otázka zvýšení limitu pro vládní dluh, které je nutnou podmínkou proto, aby ministerstvo financí bylo schopno emitovat další dluh. Republikáni, kteří mají blokační menšinu v Senátu, však nechtějí (zatím) na něco takového přistoupit. USA by při nezvýšení dluhového limitu (a nemožnosti vydávat dluh) byly schopny krýt své závazky zřejmě do přelomu října a listopadu.

Narůstající averze k riziku pak může svědčit dolaru a naopak bude ubližovat měnám z emerging markets; ve střední Evropě pak nejvíce polskému zlotému.



Akcie

Nejméně vydařený poslední obchodní den v minulém týdnu měly technologie, když index Nasdaq 100 odepsal více jak jedno procento a zakončil nevýrazný týden propadem o skoro procento. Neméně slavně se v pátek vedlo i průmyslovému indexu zastupujícího top 30 firem. Stejně jako technologický Nasdaq 100, tak i Dow Jones Industrial Average měl za sebou slabší týden. Z akciových titulů se dařilo společnosti Thermo Fisher +6,49 %. Naopak akcie Moderny klesly díky menšímu podílu jejich vakcín podávaných společností. FDA odmítla plán podávat další (třetí) dávku a to z důvodu nedostatku informací, MRNA -2,41 %, PFE -1,3 %. Akcie US steel se propadly o více jak 7 %. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,5 % (34.584 b.), S&P 500 o 0,9 % (4.432 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,9 % (15.043 b.).