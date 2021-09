Budoucí technologičtí giganti, na které se podle Goldman Sachs vyplatí vsadit

CNBC poukazuje na to, že přichází na trh s novým ETF, které by mělo být zaměřeno na budoucí vítěze mezi technologickými firmami. Podle CNBC jde o podobnou cestu, jakou se vydala společnost Ark Investment. Brook Dane z Asset Management na CNBC vysvětloval, jak jeho firma vybírala zmíněné kandidáty a co bylo výsledkem.



Dane míní, že existuje nesoulad mezi tím, kde bude centrum inovací a technologického pokroku na straně jedné a kam investoři směrují své peníze na straně druhé. Nové technologie, jakými jsou například cloudové služby, podle experta „demokratizovaly inovace“ a prospívají řadě menších firem, a to jak v USA, tak na globální rovině včetně rozvíjejících se trhů.



ETF od Goldman Sachs by se tedy podle Daneho měl zaměřovat právě na tyto společnosti, kterým nyní investoři nevěnují pozornost odpovídající jejich potenciálu. Konkrétně by mělo jít přibližně o 60 titulů vybraných aktivně na základě fundamentální analýzy. CNBC doplnila, že Dane považuje za atraktivní společnosti jako Adyen, Bill.com, Entegris, Palo Alto Networks, Atlassian či Kingdee International Software.





Dane zmínil, že jde o dlouhodobé investice do firem, které mají potenciál změnit celá odvětví. Jde přitom o firmy s kapitalizací menší než 100 miliard dolarů. Za příklad toho, jak byly firmy vybírány, uvedl oblast kybernetické bezpečnosti. Jde o rychle rostoucí odvětví a jeho firmám pomáhá to, že se prudce zvedá poptávka po ochraně před kybernetickými útoky. K tomu se přidávají další strukturální změny dané posunem ke cloudovým službám, které vyžadují svůj vlastní druh ochrany.

Příkladem společnosti, která dovede z těchto změn v oblasti kybernetické bezpečnosti těžit, má být zmíněné Palo Alto. Dane míní, že jí to zajistí dlouhodobý růst, protože je schopná investovat do správných oblastí dalšího rozvoje a měnit se tak, aby to odpovídalo zmíněným strukturálním posunům. Významnou součástí celého investičního procesu je u nového ETF i valuace a také zde Dane uvedl za příklad Palo Alto. Podle něj se totiž obchoduje s diskontem k porovnatelným firmám, který neodráží potenciál této společnosti.



Zdroj: CNBC, Youtube