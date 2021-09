Damodaran: Příležitost na čínských technologiích?

Známý odborník na valuace a investice do akcií Aswath Damodaran se v posledním příspěvku na svém blogu věnuje čínskému trhu a turbulencím, kterým si v poslední době prochází kvůli vládní politice. Ve své rozsáhlé úvaze se profesor věnuje i čínským technologickým akciím a tvrdí, že čtyři největší se nyní obchodují s cenami pod svou fundamentální hodnotou. Co s tím?



Damodaran píše, že Didi a JD.com by „dal stranou“, protože rozdíl mezi cenou a odhadem hodnoty u nich není vysoký. Didi k tomu ještě nedospěla do fáze, kdy by měla jasný podnikatelský model. Co se týče valuace, bylo by u ní lepší postupovat na základě opčního modelu, než používat tradiční přístup předpokládající dlouhodobě funkční firmu. Co zbylá dvojka, kterou tvoří Alibaba a Tencent?



U těchto akcií Damodaran popisuje tři možnosti, jak by on sám mohl postupovat. Za prvé, koupí obě akcie a bude doufat, že se nenaplní scénář, v němž by čínská vláda byla vůči těmto společnostem nepřátelská. Za druhé, koupí jen jednu, a to jak na základě valuace, tak na základě faktorů, jako je kvalita managementu. A za třetí bude předpokládat, že vláda se bude k těmto firmám chovat nepřátelsky a pak není namístě kupovat ani jednu z nich.



Damodaran pokračuje, že netíhne ke koupi obou akcií, a kdyby si měl vybrat, dal by přednost Tencentu před Alibabou. Důvody má přitom tři. Tencent je podle něj lepší společnost, co se týče mixu podnikatelských aktivit, a platforma WeChat ospravedlňuje prémiovou valuaci. K tomu je podle profesora lepší koupit Tencent na burze v Hong Kongu než schránku z Kaymanských ostrovů, která zastupuje Alibabu na burze v New Yorku. K tomu pak Damodaran dodává, že sice obdivuje Jacka Ma jako podnikatele, ale firmy, v nichž hraje velkou roli podobná osobnost, mají vyšší riziko. Může tomu tak být i zde a podle některých názorů souvisí tvrdší regulace s tím, jak se Jack Ma v roce 2020 postavil proti vládě v Pekingu.



K Tencentu Damodaran dodává, že jeho akcie dobře kopírují akcie společnosti Naspers. Asi 80 % její hodnoty je totiž dána jejím podílem v Tencentu. Trh zde ale podle profesora počítá s asi 20 – 30% diskontem, který pramení z obav souvisejících se zdaněním Nasperu. Tento diskont se přitom „zdá být imunní proti jakémukoliv pokusu o jeho eliminaci ze strany Nasperu“. K tomu ale Damodaran píše, že on sám vidí pravděpodobnost poklesu tohoto diskontu jako scénář, který svým významem a možným přínosem převažuje to, že by svou investici do Tencentu provedl přes další firmu.



Na závěr své úvahy Damodaran píše, že investoři mohou ignorovat vládní politiku tam, kde je stabilní a neodchyluje se od běžných norem. Čínské technologické společnosti doposud měly vládu za svého pomocníka, minulý rok ale přinesl tvrdý budíček. Damodaran přitom nevěří, že vládě jde o spotřebitele či konkurenci, jejím cílem je podle něj moc nad daty a firmami samotnými.



Zdroj: Blog Aswatha Damodarana