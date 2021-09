Pomůže čínská vláda Evergrande a překvapí Fed? Americké trhy opatrnější než evropské

Dnešek v Evropě znamená na akciích nápravu po negativním vstupu do tohoto týdne. Akciové indexy si drží, nebo ještě rozšiřují své zisky. DAX a CAC 40 jsou +1,5 pct, AEX či FTSE 100 přidávají lehce přes procento. Amerika, která se začala zvedat už včera před závěrem, ale takový optimismus nevykazuje. Zdejší hlavní indexy si připisují jen kolem čtvrt procenta.

S novými informacemi jednoznačně klesá nejistota kolem Evergrande, která byla začátkem týdne zásadním negativním faktorem. Celá kauza by neměla přerůst v masivní nákazu dalších trhů skrze finanční sektor, a pokud se problém takto ohraničí, investoři přestávají být tolik nervózní. Je tu také šance, že čínské úřady vstoupí do hry, právě aby zabránily systémovému problému. Možností je dohodnutí překlenovacích úvěrů pro Evergrande, nařízení věřitelům, aby počkali se splátkami, celkový plán restrukturalizace splátek apod. Míru angažovanosti do problému naznačí zítra centrální banka, která se po svátku vrátí na trhy a možná přijde s další injekcí likvidity.

Jestli hlavní vlna strachu odezní, stále tu zůstane nejistota ohledně dopadu na čínský hospodářský růst, pro který byly dosud hlavní zátěží tvrdé lokální restrikce v boji s koronavirem. I to považujeme za negativní pro trhy, neboť ochlazení realitního trhu se bez dopadů těžko obejde. Jde ovšem o menší problém než neřízený kolaps velkého realitního hráče.

Zmenšení nervozity kolem Evergrande uvolňuje na scéně více místa zítřejšímu Fedu. Trhy budou především ve střehu, jestli je nezaskočí nějakým jestřábím signálem, což by zrovna neocenily. Podle nás se však Powell a spol. trhy strašit nechystají.

Na dluhopisových trzích jsme dnes nejprve sledovali tendence k růstu výnosů v rámci obratu po včerejšku, ale odpoledne už jsou výnosy prakticky na včerejších úrovních. To naznačuje, že minimálně nejistota ohledně zpomalování ekonomik zůstává na trzích aktuální. Podobný signál vysílá padající cena mědi či ropa, která vymazala intradenní zisky. Drahé kovy se dnes čím dál víc zvedají a například platina je +4 procenta.

Eurodolar zůstal poměrně v klidu, odpoledne získává lehce navrch americká měna a kurz se posouvá na 1,1720. Koruna z dneška nakonec nevytěžila mnoho, ale i tak trochu korigovala včerejší ztráty. Vůči dolaru se obchoduje u 21,70. Do karet jí přitom hrál jak pozitivní obrat na hlavních trzích, tak další hlas pro rychlejší růst domácích sazeb.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:50 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4290 -0.1379 25.4832 25.3776 CZK/USD 21.6925 -0.0783 21.7280 21.6185 HUF/EUR 352.3000 -0.6235 355.1149 352.2612 PLN/EUR 4.6220 0.3678 4.6299 4.5921

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5809 -2.9937 7.5988 7.5747 JPY/EUR 128.0680 -0.1941 128.7280 128.0496 JPY/USD 109.2405 -0.1536 109.7030 109.2160

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8589 0.0245 0.8594 0.8563 CHF/EUR 1.0820 -0.5428 1.0889 1.0819 NOK/EUR 10.1918 -0.3952 10.2229 10.1600 SEK/EUR 10.1728 -0.0448 10.1812 10.1539 USD/EUR 1.1723 -0.0026 1.1749 1.1717

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3826 0.2627 1.3837 1.3729 CAD/USD 1.2836 0.1436 1.2850 1.2744