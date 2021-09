Daimler uzavře bateriovou alianci s koncerny Stellantis a Totalenergies

Německá společnost uzavře kvůli výrobě elektrovozů bateriovou alianci s francouzskými koncerny Stellantis a Totalenergies. Ve firmě Automotive Cells Company (ACC) bude vlastnit 33 procent. Kromě postupně investované zhruba miliardy euro (25,4 miliardy Kč) chce výrobce aut značky Mercedes-Benz do společného podniku přispět i svým technologickým a výrobním know-how. Firma to uvedla dnes ve Stuttgartu.



"Společně s ACC budeme v Evropě vyvíjet bateriové články a moduly a vyrábět je efektivně - přizpůsobené konkrétním požadavkům Mercedes-Benz,“ řekl šéf Ola Källenius. "Partnerství nám zajistí dodávky a umožňuje úspory z rozsahu,“ dodal.



Do konce tohoto desetiletí by výrobní kapacita ACC měla v Evropě dosáhnout 120 gigawatthodin ročně při celkovém objemu investic přes sedm miliard eur od všech partnerů, uvedla agentura AFP. Společnost si klade za cíl vyrábět do roku 2030 jeden milion baterií pro elektromobily ročně.



Daimler veřejně přiznal teprve v červenci, že se rozhodl investovat do závodů na bateriové články, aby si zajistil dodávky pro své elektromobily. Společnost chce do roku 2030 prodávat pouze plně elektrizované vozy Mercedes-Benz. V příštích deseti letech hodlá do elektrifikace investovat 40 miliard eur.



První továrna na baterie společného podniku poblíž závodu Stellantis ve francouzském Douvrinu plánuje zahájení výroby v roce 2023. Pilotní linka v Nersacu se spustí do konce roku. V závodě v Kaiserslauternu, který provozuje Opel, tedy nyní německá dceřiná společnost Stellantisu, chce ACC zahájit výrobu v roce 2025.